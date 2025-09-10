Tarta de triple tomate: una receta original, fresca y colorida para sorprender

cocina
Tarta de triple tomate: una receta original, fresca y colorida para sorprenderCon tres variedades de tomate, hierbas frescas y un toque de salame, la tarta de triple tomate se convierte en una opción original, rápida y llena de sabor mediterráneo.
La tarta de triple tomate casera es una opción diferente para quienes buscan salir de las clásicas preparaciones con jamón y queso. Con una combinación de tomates en distintas texturas, hierbas frescas y un toque de salame, esta receta logra un sabor intenso y mediterráneo ideal para compartir en reuniones informales, un almuerzo liviano o incluso para llevar a un picnic.
Su gran ventaja es la rapidez: al usar masa hojaldrada ya lista, el armado lleva apenas unos minutos y el horno hace el resto. Además, es una tarta versátil que admite variaciones con hierbas aromáticas como albahaca, romero o tomillo, e incluso la incorporación de otros ingredientes según el gusto personal.
Ingredientes para la tarta de triple tomate
Para la base
- 250 g de masa hojaldrada ya preparada
- Harina para espolvorear
Para el relleno
- 3 cucharadas de concentrado de tomate seco
- 250 g de tomates maduros cortados en rodajas
- 150 g de tomates cherry partidos a la mitad
- 125 g de rodajas de salame
- 2 ramas de romero fresco
- 1 puñado de tomillo fresco
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada de vinagre balsámico
- 1 yema de huevo
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso para preparar la tarta de triple tomate
- Precalentar el horno a 190 °C.
- Extender la masa de hojaldre sobre una bandeja enharinada.
- Untar la superficie con el concentrado de tomate seco.
- Colocar encima las rodajas de tomate y luego distribuir los tomates cherry.
- Añadir el romero fresco y rociar con 1 cucharada de aceite de oliva y el vinagre balsámico.
- Pincelar los bordes de la masa con la yema de huevo para que se doren.
- Hornear durante 20 minutos.
- Incorporar las rodajas de salame y hornear 10 minutos más.
- Retirar, condimentar con sal y pimienta, rociar con el aceite de oliva restante y espolvorear tomillo fresco.
- Cortar y servir caliente o a temperatura ambiente.
Cómo acompañar la tarta de triple tomate
Para completar el menú, se pueden sumar opciones frescas y ligeras que realcen los sabores de la tarta:
- Ensalada fresca: hojas verdes, rúcula y aceitunas negras, aderezadas con aceite de oliva y escamas de sal marina.
- Entradas para compartir: hummus, guacamole o una crema de queso untable con hierbas, acompañados de pan casero o focaccia.
- Bebidas recomendadas: vinos rosados o blancos jóvenes, perfectos para equilibrar la acidez del tomate. Para quienes prefieren una alternativa sin alcohol, una limonada casera con menta o una soda con rodajas de cítricos es ideal.
Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, la tarta de triple tomate casera se convierte en una receta rápida, crocante, colorida y llena de sabor, perfecta para salir de lo habitual y sorprender en cualquier ocasión.