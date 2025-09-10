cocina

Tarta de triple tomate: una receta original, fresca y colorida para sorprender

Con tres variedades de tomate, hierbas frescas y un toque de salame, la tarta de triple tomate se convierte en una opción original, rápida y llena de sabor mediterráneo.
miércoles, 10 de septiembre de 2025 · 10:54

La tarta de triple tomate casera es una opción diferente para quienes buscan salir de las clásicas preparaciones con jamón y queso. Con una combinación de tomates en distintas texturas, hierbas frescas y un toque de salame, esta receta logra un sabor intenso y mediterráneo ideal para compartir en reuniones informales, un almuerzo liviano o incluso para llevar a un picnic.

Su gran ventaja es la rapidez: al usar masa hojaldrada ya lista, el armado lleva apenas unos minutos y el horno hace el resto. Además, es una tarta versátil que admite variaciones con hierbas aromáticas como albahaca, romero o tomillo, e incluso la incorporación de otros ingredientes según el gusto personal.

Ingredientes para la tarta de triple tomate

Para la base

  • 250 g de masa hojaldrada ya preparada
  • Harina para espolvorear

Para el relleno

  • 3 cucharadas de concentrado de tomate seco
  • 250 g de tomates maduros cortados en rodajas
  • 150 g de tomates cherry partidos a la mitad
  • 125 g de rodajas de salame
  • 2 ramas de romero fresco
  • 1 puñado de tomillo fresco
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre balsámico
  • 1 yema de huevo
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso para preparar la tarta de triple tomate

  1. Precalentar el horno a 190 °C.
  2. Extender la masa de hojaldre sobre una bandeja enharinada.
  3. Untar la superficie con el concentrado de tomate seco.
  4. Colocar encima las rodajas de tomate y luego distribuir los tomates cherry.
  5. Añadir el romero fresco y rociar con 1 cucharada de aceite de oliva y el vinagre balsámico.
  6. Pincelar los bordes de la masa con la yema de huevo para que se doren.
  7. Hornear durante 20 minutos.
  8. Incorporar las rodajas de salame y hornear 10 minutos más.
  9. Retirar, condimentar con sal y pimienta, rociar con el aceite de oliva restante y espolvorear tomillo fresco.
  10. Cortar y servir caliente o a temperatura ambiente.

Cómo acompañar la tarta de triple tomate

Para completar el menú, se pueden sumar opciones frescas y ligeras que realcen los sabores de la tarta:

  • Ensalada fresca: hojas verdes, rúcula y aceitunas negras, aderezadas con aceite de oliva y escamas de sal marina.
  • Entradas para compartir: hummus, guacamole o una crema de queso untable con hierbas, acompañados de pan casero o focaccia.
  • Bebidas recomendadas: vinos rosados o blancos jóvenes, perfectos para equilibrar la acidez del tomate. Para quienes prefieren una alternativa sin alcohol, una limonada casera con menta o una soda con rodajas de cítricos es ideal.

Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, la tarta de triple tomate casera se convierte en una receta rápida, crocante, colorida y llena de sabor, perfecta para salir de lo habitual y sorprender en cualquier ocasión.

