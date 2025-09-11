Cómo hacer milanesas de pollo crujientes y sabrosas

Las milanesas de pollo son un clásico de la cocina casera que nunca falla. Con su exterior dorado y crocante y su interior jugoso y tierno, se convierten en una de las comidas favoritas tanto para grandes como para chicos. Lo mejor es que prepararlas en casa es muy sencillo y solo necesitas unos pocos ingredientes básicos.

En esta guía te mostramos paso a paso cómo hacer milanesas de pollo perfectas, con consejos para que queden bien crocantes y deliciosas.

Ingredientes (para 4 porciones)

4 pechugas de pollo

2 tazas de pan rallado (puede ser común, saborizado o casero)

1 taza de harina de trigo

3 huevos

1 taza de leche

Sal y pimienta a gusto

Aceite vegetal para freír

Paso a paso: cómo preparar las milanesas de pollo

1. Preparar el pollo

Lava las pechugas, sécalas con papel de cocina y córtalas en filetes finos o del tamaño que prefieras. Puedes golpear suavemente cada filete con un mazo de cocina para que queden más tiernos y uniformes.

2. Armar la estación de empanizado

En un plato coloca la harina.

En otro, bate los huevos con la leche, sal y pimienta.

En un tercero, coloca el pan rallado.

3. Empanizar el pollo

Pasa cada filete primero por harina (para sellar la carne), luego por la mezcla de huevo y leche, y por último cúbrelo con pan rallado. Presiona bien para que el empanizado se adhiera y quede más crocante.

Consejo: si quieres un rebozado más grueso y crujiente, repite el paso de huevo y pan rallado.

4. Freír las milanesas

Calienta abundante aceite en una sartén amplia. Cuando esté bien caliente, coloca las milanesas y cocínalas unos 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes.

5. Escurrir y servir

Retira las milanesas y colócalas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Sírvelas calientes con guarniciones como puré de papas, ensalada fresca o papas fritas.

Tip extra: cómo hacer milanesas de pollo más saludables

Si prefieres una versión más liviana, puedes cocinarlas al horno. Solo colócalas en una bandeja aceitada o con papel manteca, rocía con un poco de aceite y hornea a 200 °C durante 20 minutos, dándoles la vuelta a la mitad de la cocción.

Resultado: unas milanesas de pollo caseras, tiernas por dentro, crocantes por fuera y perfectas para compartir en familia.