Cómo hacer milanesas de pollo crujientes y sabrosas

Cómo hacer milanesas de pollo crujientes y sabrosasCrujientes por fuera y tiernas por dentro, las milanesas de pollo son un plato clásico que nunca pasa de moda.
Las milanesas de pollo son un clásico de la cocina casera que nunca falla. Con su exterior dorado y crocante y su interior jugoso y tierno, se convierten en una de las comidas favoritas tanto para grandes como para chicos. Lo mejor es que prepararlas en casa es muy sencillo y solo necesitas unos pocos ingredientes básicos.
En esta guía te mostramos paso a paso cómo hacer milanesas de pollo perfectas, con consejos para que queden bien crocantes y deliciosas.
Ingredientes (para 4 porciones)
- 4 pechugas de pollo
- 2 tazas de pan rallado (puede ser común, saborizado o casero)
- 1 taza de harina de trigo
- 3 huevos
- 1 taza de leche
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite vegetal para freír
Paso a paso: cómo preparar las milanesas de pollo
1. Preparar el pollo
Lava las pechugas, sécalas con papel de cocina y córtalas en filetes finos o del tamaño que prefieras. Puedes golpear suavemente cada filete con un mazo de cocina para que queden más tiernos y uniformes.
2. Armar la estación de empanizado
En un plato coloca la harina.
En otro, bate los huevos con la leche, sal y pimienta.
En un tercero, coloca el pan rallado.
3. Empanizar el pollo
Pasa cada filete primero por harina (para sellar la carne), luego por la mezcla de huevo y leche, y por último cúbrelo con pan rallado. Presiona bien para que el empanizado se adhiera y quede más crocante.
Consejo: si quieres un rebozado más grueso y crujiente, repite el paso de huevo y pan rallado.
4. Freír las milanesas
Calienta abundante aceite en una sartén amplia. Cuando esté bien caliente, coloca las milanesas y cocínalas unos 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes.
5. Escurrir y servir
Retira las milanesas y colócalas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Sírvelas calientes con guarniciones como puré de papas, ensalada fresca o papas fritas.
Tip extra: cómo hacer milanesas de pollo más saludables
Si prefieres una versión más liviana, puedes cocinarlas al horno. Solo colócalas en una bandeja aceitada o con papel manteca, rocía con un poco de aceite y hornea a 200 °C durante 20 minutos, dándoles la vuelta a la mitad de la cocción.
Resultado: unas milanesas de pollo caseras, tiernas por dentro, crocantes por fuera y perfectas para compartir en familia.