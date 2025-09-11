La historia de la obra que empezó mal y hoy es el paseo más querido de Carlos Paz

En octubre de 2011 se inauguró la nueva costanera, concebida como una vía de tránsito para mejorar la circulación y aliviar los accesos del norte de la ciudad. El proyecto, impulsado junto a la Provincia, buscaba ordenar el tráfico y sumar infraestructura estratégica a Villa Carlos Paz.

Pero apenas cinco meses después, en marzo de 2012, una fuerte crecida del San Roque arrastró gran cantidad de agua y material hacia la costa, provocando que la calzada quedara socavada en varios tramos. Los cimientos de la obra se vieron debilitados, el pavimento se partió en sectores y la traza quedó intransitable. Lo que había sido inaugurado con expectativa debió clausurarse de urgencia, y rápidamente se instaló en la opinión pública la sensación de que se trataba de un fracaso.

Con la clausura al tránsito, la costanera perdió la función vial para la que había sido pensada, pero comenzó a ganar otra. Al quedar libre de autos, los primeros en usarla fueron los corredores, ciclistas y vecinos que vieron en ese camino interrumpido una oportunidad distinta: un paseo junto al lago, seguro y sin riesgos de tránsito pesado. Con el tiempo se sumaron familias, grupos de jóvenes y turistas, y lo que parecía un tramo muerto de ciudad empezó a latir con una vitalidad inesperada. La traza socavada, que en su origen simbolizaba un error técnico y político, se convirtió en un espacio de apropiación social que no tardó en cambiar su sentido original.

Ese rumbo se consolidó en los años siguientes, cuando la actual intendencia y heredó la costanera que había sido inaugurada durante la gestión de Carlos Felpeto. Tras el socavamiento inicial y el cierre al tránsito, el nuevo gobierno municipal decidió potenciar el uso espontáneo que los vecinos ya le daban. La apuesta fue clara: dejar atrás la idea de ruta vehicular y convertirla en un paseo urbano. Se incorporaron ferias, eventos deportivos y culturales, actividades recreativas y nuevas obras como el skate park, que reforzaron el perfil del lugar. Con esa decisión política, la costanera dejó de ser vista como una obra fallida y pasó a consolidarse como uno de los principales espacios públicos de Carlos Paz.

Hoy, el Paseo de la Costa es uno de los lugares más concurridos de la ciudad. De lunes a lunes, en cualquier mes del año, se lo ve lleno de vida: familias paseando con cochecitos, vecinos con sus mascotas, turistas en bicicleta, jóvenes en patineta, grupos practicando gimnasia o remo, y amigos que se reúnen frente al paisaje serrano. A esto se suma que el recorrido fue ampliado unos 200 metros en su extremo final, donde se instaló un punto fotográfico con el logo de Villa Carlos Paz, que se transformó en parada obligada para miles de visitantes. Aquella obra que se socavó por la fuerza de la naturaleza terminó dando lugar al paseo más valorado por vecinos y turistas, un ícono urbano que nació de un error y se consolidó como un acierto colectivo.

Con el paso de los años, el lugar dejó de ser solo un espacio de esparcimiento y se convirtió en parte de la identidad colectiva de Carlos Paz. Allí se celebran competencias deportivas, encuentros culturales, actividades escolares y reuniones comunitarias que lo mantienen activo todo el tiempo. El paisaje del lago, antes asociado al recuerdo de una obra dañada, hoy es símbolo de resiliencia urbana: un sitio donde la ciudad transformó un traspié inicial en uno de sus mayores orgullos.