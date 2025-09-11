Mermelada de frutilla fácil: prepara un clásico irresistible en casa

La mermelada de frutilla casera es un clásico que nunca pasa de moda. Su sabor dulce y fresco, junto con su aroma irresistible, la convierten en la opción perfecta para untar en tostadas, acompañar panqueques, rellenar postres o incluso regalar en un frasco hecho con amor.

Prepararla en casa es mucho más sencillo de lo que imaginas, y con esta receta paso a paso lograrás una mermelada con la textura y el sabor justos, lista para disfrutar en cualquier momento.

Noticias Relacionadas Cómo hacer milanesas de pollo crujientes y sabrosas

Ingredientes (para 3 a 4 frascos medianos)

1 kilo de frutillas frescas y maduras

800 g de azúcar

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Paso a paso: cómo preparar mermelada de frutilla casera

1. Preparar las frutillas

Lava bien las frutillas y retira las hojas y tallos. Córtalas en trozos pequeños para que se cocinen más rápido y de forma pareja.

2. Cocinar la mezcla

Coloca las frutillas en una olla grande junto con el azúcar y el jugo de limón. Si lo deseas, añade la vainilla para darle un toque extra de sabor. Cocina a fuego medio durante 15-20 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que la fruta se ablande y el azúcar se disuelva por completo.

3. Espesar la mermelada

Reduce el fuego y sigue cocinando, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue. El proceso dura entre 30 y 40 minutos, según la jugosidad de las frutillas. Para comprobar el punto justo, coloca una cucharadita de mermelada en un plato frío: si puedes trazar una línea con el dedo y no se vuelve a unir, está lista.

4. Envasar en caliente

Esteriliza los frascos de vidrio y sus tapas hirviéndolos en agua. Llénalos con la mermelada aún caliente, dejando 1 cm de espacio en la parte superior, y ciérralos bien.

5. Enfriar y conservar

Deja los frascos en un lugar fresco y oscuro hasta que se enfríen por completo. Luego guárdalos en la heladera. La mermelada casera puede conservarse durante varios meses si está bien envasada.

Consejos extra

Para una textura más suave, puedes triturar las frutillas antes o durante la cocción.

Si prefieres una mermelada más intensa, prueba agregar un poco de canela, jengibre o incluso ralladura de naranja.

También puedes reducir la cantidad de azúcar y añadir pectina natural (como manzana rallada) para mantener la consistencia.

Resultado: una mermelada de frutilla casera, natural y deliciosa, perfecta para cualquier ocasión.