Tarot del colibrí: se abrirá un nuevo espacio de libertad y sanidad

Carta 1) Seis de bastos: triunfo. Victoria. Reconocimiento social. Éxito

Carta 2) El colgado: contemplar otras perspectivas y puntos de vista. Iluminación. Intuición. Chispa inicial.

Carta 3) El diablo: miedos. Obsesiones. Apegos. Vicios. Malos comportamientos



Mensaje final:

La persona se ha colocado en una posición incómoda para mirar la realidad de una manera distinta a la que lo ha hecho hasta ahora. Está viendo las cosas, quizás por primera vez en su vida, desde otra perspectiva y ha empezado a tener ideas nuevas y mayor claridad en su pensamiento sobre situaciones que antes eran confusas o las interpretaba de otro modo. Por lo pronto, está en pausa, en un 'aparente' no hacer nada. Aparente entre comillas porque está encontrando las respuestas que buscaba. Es una quietud activa. Por otro lado, ha dado pausa también a ciertas cosas muy negativas en su vida: miedos, apegos tóxicos, vicios, comportamientos 'inadecuados', etc. Y eso ya es un paso muy importante, poder reflexionar y darse cuenta de lo que estaba haciendo mal, es un primer reconocimiento de los propios errores y faltas que quizás antes negaba. Esa aceptación es comenzar un proceso de sanación que llevará a una evolución personal y a lograr una gran victoria, que tal vez sea en el ámbito profesional, familiar, económico, etc. pero que fundamentalmente, será un triunfo sobre sí mismo, porque será recobrar el propio poder y llevar las riendas de su vida dominando los aspectos negativos que habían tomado el control, y que arrastraban a esta persona como hoja al viento, anulando su voluntad y su capacidad de pensar. Un nuevo espacio de libertad y sanidad se abrirá más temprano que tarde, si por fin se logra ganar la batalla contra las propias toxicidades.

