Aglaonema, la planta de interior fácil de mantener y llena de estilo

Originaria de las selvas tropicales del sudeste asiático, la Aglaonema se ha ganado un lugar privilegiado en la decoración de interiores gracias a su belleza y resistencia. Esta planta perenne de la familia Araceae se distingue por sus hojas ovaladas de tonos verdes, blancos, rojos, fucsias o plateados, según la variedad. Su atractivo visual, sumado a la facilidad de cuidados, la convierte en una de las especies más valoradas para embellecer hogares y oficinas.

Características principales de la Aglaonema

Existen más de 20 especies reconocidas.

Se adapta a espacios con poca o media luz, lo que la hace perfecta para ambientes cerrados.

Aunque su crecimiento es lento, en condiciones ideales puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura.

Según estudios de la NASA, contribuye a purificar el aire eliminando toxinas.

Cuidados esenciales de la Aglaonema

1. Luz

Tolera bien la sombra, pero las variedades más coloridas necesitan luz indirecta brillante para mantener sus tonos vivos. Evita el sol directo que puede dañar sus hojas.

2. Riego

Prefiere un sustrato ligeramente húmedo pero no encharcado. El exceso de agua provoca podredumbre radicular. En invierno, reduce la frecuencia de riego.

3. Humedad y temperatura

Como buena planta tropical, disfruta de ambientes cálidos (18 °C a 30 °C) y húmedos. Si el aire es seco, podés pulverizar sus hojas o colocarla cerca de un humidificador.

4. Trasplante y fertilización

Conviene trasplantarla cada 2 o 3 años a una maceta más grande con sustrato nutritivo y drenado. En primavera y verano agradece un fertilizante balanceado una vez al mes.

Consejos adicionales y precauciones

Plagas: puede ser atacada por cochinillas, pulgones o ácaros. Revisá sus hojas con frecuencia y aplicá insecticidas naturales si es necesario.

Toxicidad: contiene oxalato de calcio, sustancia irritante para mascotas y niños si se ingiere.

Mantenimiento: limpiá sus hojas con un paño húmedo para eliminar polvo y favorecer la fotosíntesis.

Un toque de naturaleza en cualquier espacio

La Aglaonema no solo decora con elegancia, sino que también mejora la calidad del aire y aporta frescura al ambiente. Su adaptabilidad y bajo mantenimiento la convierten en una opción ideal para quienes buscan una planta versátil, duradera y estéticamente única.