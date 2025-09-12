Budín de pan casero con caramelo: el postre más fácil y rendidor

El budín de pan casero es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Su sabor suave, su textura húmeda y su irresistible aroma lo convierten en un clásico infaltable en la mesa familiar. Además, tiene una gran ventaja: permite aprovechar el pan del día anterior, evitando desperdicios y transformándolo en un postre económico y lleno de tradición.

Ideal para la merienda, como postre después de una comida o incluso para acompañar un café, este budín es sencillo de preparar y siempre resulta un éxito.

Ingredientes (8 porciones)

500 g de pan del día anterior

1 litro de leche

200 g de azúcar

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de ralladura de limón o naranja (opcional)

100 g de pasas de uva (opcional)

Para el caramelo casero:

200 g de azúcar

50 ml de agua

Cómo hacer budín de pan casero paso a paso

1. Preparar el caramelo

En una cacerola pequeña, mezcla el azúcar con el agua y cocina a fuego medio hasta que se forme un caramelo dorado. Viértelo en un molde para budín, cubriendo bien el fondo y los laterales. Reserva.

2. Remojar el pan

Corta el pan en trozos pequeños y colócalos en un bol grande. Calienta la leche (sin hervir) y viértela sobre el pan. Deja reposar unos 10 minutos hasta que se ablande.

3. Preparar la mezcla

Desarma el pan con un tenedor o batidor hasta obtener una masa suave. Agrega el azúcar, los huevos, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezcla bien hasta integrar todo. Si lo prefieres, añade pasas de uva.

4. Verter en el molde

Coloca la mezcla sobre el molde acaramelado, distribuyéndola de forma pareja.

5. Cocinar el budín

Precalienta el horno a 180 °C. Cocina el budín a baño maría durante 1 hora aproximadamente. Para comprobar la cocción, inserta un cuchillo en el centro: si sale limpio, está listo.

6. Enfriar y desmoldar

Deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, pasa un cuchillo por los bordes y desmolda sobre una fuente o plato.

Consejos para un budín de pan perfecto

Pan ideal: cuanto más duro esté el pan, mejor absorberá la leche y más firme quedará el budín.

Variedades de sabor: puedes sumar cacao, chips de chocolate, frutos secos o incluso un chorrito de licor para darle un toque distinto.

Conservación: guarda el budín en la heladera, dentro de un recipiente hermético. Se mantiene fresco hasta 4 días.

Este budín de pan es una receta básica, pero con infinitas variantes que se adaptan a todos los gustos. Económico, rendidor y lleno de recuerdos de la cocina casera.