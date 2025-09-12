Receta paso a paso: rosquitas dulces para acompañar tu mate

El mate es más que una simple bebida; es una tradición arraigada en la cultura argentina y uruguaya que fomenta la camaradería y la relajación. Y, para hacer que este momento sea aún más especial, no hay nada como unas deliciosas rosquitas para acompañar el mate. Estas pequeñas delicias son la elección perfecta para agregar un toque de sabor y textura a tu experiencia de mate. En este artículo, te mostraremos cómo hacer estas rosquitas en casa para que puedas disfrutar de un mate verdaderamente auténtico.

Ingredientes:

2 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo de hornear

1/4 de taza de azúcar

1/4 de taza de manteca derretida

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Aceite para freír

Azúcar impalpable (opcional, para decorar)

Instrucciones:

En un tazón grande, mezcla la harina de trigo, el polvo de hornear y la pizca de sal.

En otro recipiente, bate los huevos y agrega el azúcar y la esencia de vainilla. Continúa batiendo hasta que la mezcla esté suave y el azúcar se haya disuelto por completo.

Agrega la manteca derretida a la mezcla de huevos y azúcar. Mezcla bien.

Lenta y gradualmente, incorpora la mezcla de ingredientes húmedos en el tazón de harina. Amasa hasta obtener una masa homogénea y suave. Si la masa está demasiado pegajosa, puedes agregar un poco más de harina.

Deja reposar la masa en un lugar fresco durante unos 30 minutos, cubriéndola con un paño húmedo.

Después del reposo, estira la masa hasta que tenga aproximadamente medio centímetro de grosor.

Con un cortador de galletas o un vaso, corta la masa en círculos del tamaño que prefieras.

Haz un pequeño corte en el centro de cada círculo y pasa un extremo del círculo a través del corte, formando una especie de lazo o rosquita.

Calienta suficiente aceite en una sartén a fuego medio-alto.

Fríe las rosquitas en el aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados.

Retira las rosquitas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Opcionalmente, puedes espolvorear azúcar glas sobre las rosquitas antes de servirlas.

Ahora, tienes unas deliciosas rosquitas caseras para acompañar tu mate. Estas pequeñas delicias crujientes y dulces realzarán tu experiencia de mate y te permitirán disfrutar al máximo de esta tradición compartida en muchas partes de América del Sur.