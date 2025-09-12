Tarot del colibrí nos invita a redescubrir el valor de la cooperación

Carta 1) Conjetura: deducción. Decisiones acertadas. Crecimiento. Conclusión. Viajes, cambios, mudanzas.

Carta 2) Cooperación: complementación. Reciprocidad. Esfuerzo compartido para un bien común.

Carta 3) Comunión: unidad en la diversidad. Complementariedad. Reciprocidad. Simpatía. Empatía. Amor. Fidelidad. Lealtad



Mensaje final:

El tarot trae hoy un mensaje de amor, amor entendido en un sentido amplio. El mensaje podría interpretarse como algo para reflexionar, un tema para pensar. En medio de la vorágine de todos los días, las cartas invitan a detenerse un momento y percatarse de las cosas importantes de la vida. Dice el tarot que es necesario darse cuenta, a partir de la observación de la realidad, de lo valioso que es aprender a cooperar, a trabajar con otros, señala que el esfuerzo compartido para un bien común es algo que no se puede perder de vista. La unión en la diversidad enriquece a todos, nos dice, y hace hincapié en la reciprocidad, en las manos tendidas para la ayuda mutua, en la necesidad de complementarse, de ponerse en el lugar del otro, de ofrecer amor, fidelidad y lealtad, valores, que da la impresión, las personas practicamos cada vez menos. La cooperación está en la vereda opuesta al egoísmo, al individualismo, al hedonismo, al sálvese quien pueda, que predomina hoy en la sociedad. Si pudiéramos intentar incorporar estos valores en los pequeños actos cotidianos, seguramente el mundo sería un lugar mejor.