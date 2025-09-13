cocina
Galletas de chocolate: irresistibles y fáciles de hacer
Las galletas de chocolate son un clásico que nunca pasa de moda. Ideales para acompañar el café, un vaso de leche o simplemente como snack, estas galletas son perfectas para cualquier ocasión. Aprende a hacerlas con esta receta fácil y rápida, y disfruta del sabor casero de las mejores galletas de chocolate.
Ingredientes
Para aproximadamente 20 galletas:
- 200 g de harina 0000.
- 100 g de azúcar blanca.
- 100 g de azúcar moreno.
- 125 g de manteca a temperatura ambiente.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.
- 200 g de chips de chocolate (o chocolate en trozos).
- 1 pizca de sal.
Preparación
Paso 1: Preparar los ingredientes
Precalentar el horno a 180°C y forrar una bandeja con papel manteca o papel para hornear.
Mezclar los ingredientes secos: En un bol, tamiza la harina junto con el bicarbonato de sodio y la pizca de sal. Reserva.
Paso 2: Preparar la masa
Batir la manteca y los azúcares: En otro bol, bate la manteca con el azúcar blanca y el azúcar moreno hasta que la mezcla esté suave y cremosa. Este paso es fundamental para obtener una textura esponjosa en las galletas.
Agregar el huevo y la vainilla: Incorpora el huevo y la esencia de vainilla a la mezcla de manteca y azúcares. Bate hasta que todos los ingredientes estén bien combinados.
Integrar los ingredientes secos: Poco a poco, añade la mezcla de harina, bicarbonato y sal, y mezcla con una espátula o batidora a baja velocidad hasta obtener una masa homogénea.
Añadir los chips de chocolate: Incorpora los chips de chocolate a la masa y mezcla suavemente para que queden bien distribuidos.
Paso 3: Formar y hornear las galletas
Formar bolitas de masa: Con la ayuda de una cuchara, toma porciones de masa y forma pequeñas bolitas (aproximadamente del tamaño de una nuez). Colócalas en la bandeja, dejando espacio entre cada una para que no se peguen al expandirse en el horno.
Hornear: Lleva las galletas al horno precalentado y hornea durante 10-12 minutos o hasta que los bordes estén dorados, pero el centro aún se vea suave.
Dejar enfriar: Saca las galletas del horno y déjalas enfriar en la bandeja por unos minutos antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen completamente.
Consejos
Manteca a temperatura ambiente: Asegúrate de que la manteca esté blanda, pero no derretida. Esto ayudará a que la textura de las galletas sea suave y esponjosa.
No sobrebatas la masa: Cuando añadas la harina, mezcla solo hasta que los ingredientes estén combinados. Si bates demasiado, las galletas pueden quedar duras.
Varía el chocolate: Puedes usar chocolate amargo, con leche o incluso agregar nueces, almendras o trozos de caramelo para darle un toque diferente.
Congela la masa: Si no quieres hornear todas las galletas de una vez, puedes congelar la masa en bolitas y hornearlas directamente del congelador. Solo necesitarán unos minutos extra en el horno.