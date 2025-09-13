Galletas de chocolate: irresistibles y fáciles de hacer

Las galletas de chocolate son un clásico que nunca pasa de moda. Ideales para acompañar el café, un vaso de leche o simplemente como snack, estas galletas son perfectas para cualquier ocasión. Aprende a hacerlas con esta receta fácil y rápida, y disfruta del sabor casero de las mejores galletas de chocolate.

Ingredientes

Para aproximadamente 20 galletas:

200 g de harina 0000.

100 g de azúcar blanca.

100 g de azúcar moreno.

125 g de manteca a temperatura ambiente.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.

200 g de chips de chocolate (o chocolate en trozos).

1 pizca de sal.

Preparación

Paso 1: Preparar los ingredientes

Precalentar el horno a 180°C y forrar una bandeja con papel manteca o papel para hornear.

Mezclar los ingredientes secos: En un bol, tamiza la harina junto con el bicarbonato de sodio y la pizca de sal. Reserva.

Paso 2: Preparar la masa

Batir la manteca y los azúcares: En otro bol, bate la manteca con el azúcar blanca y el azúcar moreno hasta que la mezcla esté suave y cremosa. Este paso es fundamental para obtener una textura esponjosa en las galletas.

Agregar el huevo y la vainilla: Incorpora el huevo y la esencia de vainilla a la mezcla de manteca y azúcares. Bate hasta que todos los ingredientes estén bien combinados.

Integrar los ingredientes secos: Poco a poco, añade la mezcla de harina, bicarbonato y sal, y mezcla con una espátula o batidora a baja velocidad hasta obtener una masa homogénea.

Añadir los chips de chocolate: Incorpora los chips de chocolate a la masa y mezcla suavemente para que queden bien distribuidos.

Paso 3: Formar y hornear las galletas

Formar bolitas de masa: Con la ayuda de una cuchara, toma porciones de masa y forma pequeñas bolitas (aproximadamente del tamaño de una nuez). Colócalas en la bandeja, dejando espacio entre cada una para que no se peguen al expandirse en el horno.

Hornear: Lleva las galletas al horno precalentado y hornea durante 10-12 minutos o hasta que los bordes estén dorados, pero el centro aún se vea suave.

Dejar enfriar: Saca las galletas del horno y déjalas enfriar en la bandeja por unos minutos antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen completamente.

Consejos

Manteca a temperatura ambiente: Asegúrate de que la manteca esté blanda, pero no derretida. Esto ayudará a que la textura de las galletas sea suave y esponjosa.

No sobrebatas la masa: Cuando añadas la harina, mezcla solo hasta que los ingredientes estén combinados. Si bates demasiado, las galletas pueden quedar duras.

Varía el chocolate: Puedes usar chocolate amargo, con leche o incluso agregar nueces, almendras o trozos de caramelo para darle un toque diferente.

Congela la masa: Si no quieres hornear todas las galletas de una vez, puedes congelar la masa en bolitas y hornearlas directamente del congelador. Solo necesitarán unos minutos extra en el horno.