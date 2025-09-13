Horóscopo chino: los signos que destacarán por su liderazgo y poder personal

El 2025, bajo la influencia de la Serpiente de Madera, será un año propicio para tomar decisiones firmes y asumir un rol más protagónico en distintos aspectos de la vida. La energía de este ciclo impulsa a confiar en la propia capacidad, demostrar liderazgo y consolidar el poder personal con sabiduría y estrategia. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente favorecidos para guiar a otros, inspirar con su ejemplo y abrirse camino hacia posiciones de mayor influencia.

Tigre

El Tigre vivirá un año de protagonismo. Su energía y determinación lo llevarán a ocupar roles de liderazgo y a destacarse en distintos ámbitos.

Serpiente

La Serpiente, regente del año, tendrá un 2025 ideal para hacer valer su intuición y sabiduría. Su capacidad estratégica le permitirá guiar a otros con éxito.

Gallo

El Gallo mostrará firmeza y disciplina en sus acciones. Será un año en el que su esfuerzo lo consolidará como referente dentro de su entorno.

Perro

El Perro asumirá responsabilidades que lo pondrán en un lugar de mayor autoridad. Su lealtad y compromiso lo convertirán en un líder respetado.