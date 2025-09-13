Tarot del colibrí: hay que abandonar la dualidad y conectarse con uno mismo

Carta 1) Ocho de bastos: acciones y comunicaciones rápidas. Velocidad. Enfoque.

Carta 2) La sacerdotisa: intuición. Espiritualidad. Sabiduría. Lo oculto. Secretos salen a la luz.

Carta 3) Dos de oros: desequilibrio. Ambivalencia. Dualidad. Malabares.



Mensaje final

El tarot habla hoy de alguien que ha estado sumido en una gran inestabilidad. Puede que la persona se haya sentido insegura, con dudas, dualidad y desequilibrio, como si hubiera perdido su eje y no pudiera recobrarlo. No puede hacer pie porque está en un vaivén. El tarot no dice por qué está este alguien en esa situación, pero sugiere un camino posible con la carta de la suma sacerdotisa, que representa entre otras muchas cosas, la reflexión y la intuición. Tal vez ayudaría dejar por un tiempo en pausa el juego de la dualidad, que casi siempre tiene que ver con dos opciones que se quieren tener al mismo tiempo, pero que son incompatibles. Es una o la otra. Hay que elegir para dejar de balancearse y para eso hay que abandonar el juego a dos puntas y conectar con uno mismo. No es posible decidir en medio del desequilibrio. La sacerdotisa es esa conexión con la profundidad de uno mismo y con la espiritualidad. Es preciso mirar para adentro, incluso las partes más oscuras, para poner luz sobre ellas y disipar los fantasmas. La sacerdotisa saca a la luz lo oculto, lo revela para uno mismo y para los demás, es luz, es verdad, es paz, armonía, humildad y estabilidad. Dice el tarot que ese es un camino posible y quien pueda transitarlo alcanzará el conocimiento que está buscando para actuar y comunicarse en forma certera. Ya no con ambigüedades, sino con seguridad y determinación.