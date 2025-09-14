Bizcochuelo de naranja casero: la receta fácil para un postre esponjoso y lleno de sabor

El bizcochuelo de naranja es un clásico de la repostería casera. Su textura suave y esponjosa, combinada con el toque fresco y aromático del cítrico, lo convierten en un postre ideal para cualquier momento del día. Perfecto para acompañar con un café, un té o incluso como base de una torta más elaborada, este bizcochuelo es sencillo de preparar con ingredientes básicos que seguro ya tenés en tu cocina.

Ingredientes

4 huevos

200 g de azúcar

200 g de harina leudante

120 ml de aceite vegetal (girasol o maíz)

120 ml de jugo de naranja recién exprimido

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Paso a paso: cómo hacer bizcochuelo de naranja

Preparar la naranja

Lavá bien la fruta, rallá su cáscara (solo la parte de color) y exprimí el jugo hasta obtener 120 ml.

Batir huevos y azúcar

En un bol grande, batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y aireada que duplique su volumen. Este paso es clave para la esponjosidad del bizcochuelo.

Agregar líquidos y ralladura

Sumá el jugo de naranja, la ralladura, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclá suavemente hasta integrar.

Incorporar la harina

Tamizá la harina leudante y añadila poco a poco con movimientos envolventes, para conservar el aire de la preparación.

Hornear

Precalentá el horno a 180 °C.

Verté la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

Cociná de 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

Enfriar y decorar

Retirá el bizcochuelo del horno, dejalo enfriar sobre una rejilla y espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir.

Consejos para un bizcochuelo perfecto

Usá naranjas frescas: el jugo natural le da un sabor mucho más intenso que el envasado.

No abras el horno antes de tiempo: sobre todo en los primeros 20 minutos, para evitar que la masa se baje.

Variante con glaseado: podés preparar una cobertura rápida mezclando jugo de naranja con azúcar impalpable y bañando el bizcochuelo cuando esté frío.

Este bizcochuelo de naranja esponjoso y aromático es una receta versátil: podés disfrutarlo solo, con un glaseado o usarlo como base para postres más elaborados.