Bizcochuelo de naranja casero: la receta fácil para un postre esponjoso y lleno de sabor

El bizcochuelo de naranja es un clásico de la repostería casera. Su textura suave y esponjosa, combinada con el toque fresco y aromático del cítrico, lo convierten en un postre ideal para cualquier momento del día. Perfecto para acompañar con un café, un té o incluso como base de una torta más elaborada, este bizcochuelo es sencillo de preparar con ingredientes básicos que seguro ya tenés en tu cocina.
Ingredientes
- 4 huevos
- 200 g de azúcar
- 200 g de harina leudante
- 120 ml de aceite vegetal (girasol o maíz)
- 120 ml de jugo de naranja recién exprimido
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Paso a paso: cómo hacer bizcochuelo de naranja
Preparar la naranja
Lavá bien la fruta, rallá su cáscara (solo la parte de color) y exprimí el jugo hasta obtener 120 ml.
Batir huevos y azúcar
En un bol grande, batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y aireada que duplique su volumen. Este paso es clave para la esponjosidad del bizcochuelo.
Agregar líquidos y ralladura
Sumá el jugo de naranja, la ralladura, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclá suavemente hasta integrar.
Incorporar la harina
Tamizá la harina leudante y añadila poco a poco con movimientos envolventes, para conservar el aire de la preparación.
Hornear
Precalentá el horno a 180 °C.
Verté la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
Cociná de 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
Enfriar y decorar
Retirá el bizcochuelo del horno, dejalo enfriar sobre una rejilla y espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir.
Consejos para un bizcochuelo perfecto
Usá naranjas frescas: el jugo natural le da un sabor mucho más intenso que el envasado.
No abras el horno antes de tiempo: sobre todo en los primeros 20 minutos, para evitar que la masa se baje.
Variante con glaseado: podés preparar una cobertura rápida mezclando jugo de naranja con azúcar impalpable y bañando el bizcochuelo cuando esté frío.
Este bizcochuelo de naranja esponjoso y aromático es una receta versátil: podés disfrutarlo solo, con un glaseado o usarlo como base para postres más elaborados.