Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de crecimiento emocional y autoconocimiento

El 2025, regido por la Serpiente de Madera, será un año en el que la introspección y el trabajo interior cobrarán especial relevancia. La energía de este ciclo invita a escuchar las emociones, sanar heridas del pasado y fortalecer la conexión con uno mismo. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente favorecidos para recorrer un camino de autoconocimiento, alcanzar mayor equilibrio emocional y descubrir nuevas formas de vivir con autenticidad y plenitud.

Conejo

El Conejo tendrá un año de gran sensibilidad. Su camino de introspección le permitirá sanar viejos temores y fortalecer su confianza personal.

Cabra

La Cabra vivirá un 2025 ideal para conectar con su mundo emocional. La búsqueda de calma y armonía será clave para su crecimiento interior.

Serpiente

La Serpiente, regente del año, contará con la oportunidad de profundizar en su autoconocimiento. Su intuición será su mejor guía.

Cerdo

El Cerdo atravesará un ciclo de aprendizaje emocional que le permitirá dejar atrás cargas del pasado y abrirse a relaciones más sanas y auténticas.