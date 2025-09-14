Oráculo del ángel: Hahahel indica que darán buenos resultados los esfuerzos

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Hahahel

Significa: "Dios en tres personas"

Días de regencia: del 14 al 18 de octubre

Indica que darán buenos resultados los esfuerzos que se hagan con otras personas. Asimismo, anuncia que la persona cumplirá sus compromisos y asumirá una actitud de responsabilidad afectiva. Hahahel protege de las calumnias y las mentiras.



