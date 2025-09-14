Receta de queso crema: rápido, económico y delicioso

El queso crema es uno de los alimentos más versátiles de la cocina: sirve para untar tostadas, rellenar sándwiches y hamburguesas, preparar salsas para pastas, rellenos de lasañas o canelones, y también es la base de postres como cheesecake, tiramisú o chocotorta.

Si quieres disfrutarlo fresco y hecho en casa, esta receta sencilla requiere apenas tres ingredientes: leche entera, jugo de limón y sal. Además, puedes personalizarlo con hierbas, tomates secos o esencias al gusto.

Ingredientes (para un pote)

1 litro de leche entera

40 gramos de jugo de limón colado

Sal a gusto

Paso a paso: cómo hacer queso crema casero

Calentar la leche: en una olla, lleva la leche a punto de hervor. Cortar la leche: agrega el jugo de limón y mezcla bien con unas varillas. Deja reposar por 30 minutos; la leche se habrá cortado y formado una especie de requesón. Colar: coloca un paño limpio y escurrido sobre un colador dentro de un bowl. Vierte la preparación de queso sobre el paño y deja escurrir durante 20 minutos. Escurrir y dar textura: aprieta ligeramente el paño dando giros cada cinco minutos durante otros 20 minutos. Ajustar la cremosidad y sazonar: si quieres una textura más cremosa, añade un poco del suero que quedó. Agrega sal o los condimentos que prefieras y mezcla.

Conservación del queso crema casero