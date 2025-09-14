Receta de queso crema: rápido, económico y delicioso

cocina
Receta de queso crema: rápido, económico y deliciosoUna receta fácil, rápida y versátil que podés untar, cocinar o usar en tus postres favoritos.
domingo, 14 de septiembre de 2025 · 11:46
El queso crema es uno de los alimentos más versátiles de la cocina: sirve para untar tostadas, rellenar sándwiches y hamburguesas, preparar salsas para pastas, rellenos de lasañas o canelones, y también es la base de postres como cheesecake, tiramisú o chocotorta.
Si quieres disfrutarlo fresco y hecho en casa, esta receta sencilla requiere apenas tres ingredientes: leche entera, jugo de limón y sal. Además, puedes personalizarlo con hierbas, tomates secos o esencias al gusto.
Ingredientes (para un pote)
- 1 litro de leche entera
- 40 gramos de jugo de limón colado
- Sal a gusto
Paso a paso: cómo hacer queso crema casero
- Calentar la leche: en una olla, lleva la leche a punto de hervor.
- Cortar la leche: agrega el jugo de limón y mezcla bien con unas varillas. Deja reposar por 30 minutos; la leche se habrá cortado y formado una especie de requesón.
- Colar: coloca un paño limpio y escurrido sobre un colador dentro de un bowl. Vierte la preparación de queso sobre el paño y deja escurrir durante 20 minutos.
- Escurrir y dar textura: aprieta ligeramente el paño dando giros cada cinco minutos durante otros 20 minutos.
- Ajustar la cremosidad y sazonar: si quieres una textura más cremosa, añade un poco del suero que quedó. Agrega sal o los condimentos que prefieras y mezcla.
Conservación del queso crema casero
- En la heladera: guarda el queso en un recipiente hermético; se conserva de 5 a 7 días.
- En el congelador: también puedes congelarlo, aunque perderá la textura cremosa y quedará mejor para cocinar que para untar.