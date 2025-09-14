Tarot del colibrí: nostalgia por el amor puro y sincero

Carta 1) Ocho de copas: alejarse. Irse. Dejar afectos y emociones atrás.

Carta 2) Seis de copas: extrañar. Nostalgia. Pasado. Pureza. Amor. Inocencia.

Carta 3) Cuatro de bastos: estabilidad. Relación armoniosa. Amor. Alegría. Celebración.



Mensaje final

Hoy el tarot no es tanto predictivo, como descriptivo. Nos cuenta la historia de una persona que se alejó de un lugar en donde existían lazos afectivos y muchos sentimientos. La persona decidió aventurarse hacia lo desconocido sin tener demasiada claridad sobre su elección, e incluso, ocultando cosas, o sin decir toda la verdad sobre lo que la impulsaba hacia esa decisión. En el presente ese alguien siente nostalgia por el pasado, extraña el cariño puro y sincero que alguna vez tuvo y que abandonó. Dicen las cartas que la persona ahora tiene claridad y plena conciencia acerca de lo que perdió, se da cuenta que por una decisión sobre la que ni siquiera tenía claridad, abandonó la estabilidad, el amor y la felicidad que tenía en ese lugar que dejó, perdió algo valioso por ir detrás, tal vez, de una aventura incierta. El tarot no dice como termina la historia, o si ese es el final, pero si deja algo para pensar, y quizás la frase que mejor exprese lo que aquí ha pasado sea: 'Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde'. Y en este caso lo que se ha perdido es lo más importante que se puede tener, "el amor".

