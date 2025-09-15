Cómo quemar más calorías en reposo: consejos prácticos y efectivos

Aunque estemos en reposo, nuestro cuerpo nunca deja de trabajar. Desde las conexiones neuronales hasta la respiración y los latidos del corazón, todas estas funciones requieren energía. Esa energía proviene de las calorías, que seguimos quemando incluso mientras estamos tumbados en el sofá. Claro que no se gasta lo mismo que corriendo una maratón, pero el simple hecho de existir ya implica un consumo energético constante.

¿Qué son las calorías?

Las calorías son la unidad de medida que utilizamos para calcular la energía que los alimentos aportan al organismo. Esa energía es indispensable para mantener las funciones vitales. El problema aparece cuando ingerimos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, ya que el excedente se almacena en forma de grasa.

Lejos de ser un enemigo, las calorías son nuestra principal fuente de energía. La clave está en consumir la cantidad adecuada según nuestras necesidades, evitando tanto el déficit extremo como el exceso.

Metabolismo basal: las calorías que quemamos en reposo

El metabolismo basal (MB) es la cantidad mínima de energía que el cuerpo necesita para mantenerse con vida en reposo. El número de calorías que se queman en esta condición varía según la edad, el peso, la altura y el sexo biológico.

Fórmulas para estimar el metabolismo basal:

Hombres:

MB = 66.473 + (13.751 × peso en kg) + (5.0033 × altura en cm) – (6.55 × edad en años)

Mujeres:

MB = 655.1 + (9.463 × peso en kg) + (1.8 × altura en cm) – (4.6756 × edad en años)

Estos cálculos ofrecen una estimación general. Para obtener mediciones precisas se recomienda realizar pruebas específicas bajo supervisión profesional.

Alimentos que ayudan a acelerar la quema de calorías

Algunos alimentos y bebidas pueden estimular el metabolismo, favoreciendo la quema de calorías incluso en reposo:

Bebidas: café y té (sin azúcar ni leche).

Vegetales: pimientos y alcachofas.

Especias: jengibre.

Proteínas: huevos, pescado, pollo, pavo, tofu y frutos secos.

Ricos en Omega 3: salmón, atún, sardinas, semillas de chía y aceite de linaza.

Además, beber 8 vasos de agua al día, preferentemente fría, puede contribuir a acelerar el metabolismo.

Cómo maximizar la quema de calorías en reposo

Más allá de los alimentos que consumas, los hábitos diarios marcan la diferencia:

Fraccionar las comidas: en lugar de tres grandes, realizar cinco pequeñas a lo largo del día.

Un buen desayuno y una cena ligera: aportan energía sin sobrecargar al organismo.

Hidratación constante: agua como bebida principal.

Evitá los alimentos que enlentecen el metabolismo:

Grasas trans

Comida ultraprocesada o chatarra

Carnes rojas en exceso

Frituras

Azúcares y dulces

Conclusión

El cuerpo quema calorías incluso en reposo gracias al metabolismo basal. Sin embargo, podemos optimizar ese gasto energético adoptando hábitos saludables: elegir alimentos que aceleran el metabolismo, fraccionar las comidas, mantener una buena hidratación y reducir los ultraprocesados. De esta manera, logramos un equilibrio energético más eficiente que favorece la salud y el bienestar.