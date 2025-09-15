Horóscopo chino del lunes 15 de septiembre de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Tu inteligencia práctica será clave para resolver imprevistos en el inicio de la semana. En el amor, la sinceridad será tu gran fortaleza.

Buey

Tu constancia brilla este lunes. En lo sentimental, la estabilidad y la ternura refuerzan la confianza en la pareja.

Tigre

Tu ímpetu te llevará a abrir nuevas puertas laborales. En el amor, la pasión se enciende con gestos espontáneos.

Conejo

Tu sensibilidad te permitirá acompañar a alguien cercano. En lo sentimental, la suavidad en tu trato generará armonía.

Dragón

Tu fuerza interior te dará el liderazgo que otros buscan. En el amor, expresar tus deseos con claridad te acercará más a tu pareja.

Serpiente

Tu intuición te ayudará a tomar decisiones estratégicas. En lo sentimental, el silencio y la calma darán profundidad al vínculo.

Caballo

Tu energía renovada marca un buen comienzo de semana. En el amor, compartir proyectos refuerza la unión.

Cabra

Tu paciencia y solidaridad serán muy valoradas hoy. En lo sentimental, un gesto dulce marcará la diferencia.

Mono

Tu creatividad impulsará soluciones originales. En el amor, el humor traerá frescura a la relación.

Gallo

Tu disciplina te permite avanzar con firmeza. En lo sentimental, dejar espacio a la espontaneidad traerá alegría.

Perro

Con la fuerza de tu signo, este lunes es ideal para consolidar acuerdos. En el amor, tu lealtad será la clave de la confianza.

Cerdo

Tu generosidad brilla en tu entorno laboral y familiar. En el amor, la dulzura será tu mejor lenguaje emocional.