Astrología
Horóscopo chino: el impacto de la conjunción astral del 16 de septiembre
El 16 de septiembre de 2025 la Luna creciente se alineará con Júpiter, planeta asociado a la expansión y la abundancia. En astrología china, este evento se interpreta como un movimiento que abre oportunidades y da impulso a distintas áreas de la vida según cada signo.
Rata
Se activan proyectos profesionales. Puede llegar reconocimiento o apoyo para ideas que estaban detenidas.
Buey
Se presentan oportunidades de salir de la rutina. Viajes, estudios o experiencias nuevas abren la mente.
Tigre
La energía se concentra en vínculos cercanos. Es momento de sincerarse y fortalecer la confianza con los demás.
Conejo
Júpiter favorece acuerdos y sociedades. Tiempo propicio para alianzas laborales o reconciliaciones afectivas.
Dragón
Etapa de vitalidad y entusiasmo. Se abren posibilidades en proyectos creativos, deportivos o de autoexpresión.
Serpiente
El énfasis está en el hogar y la vida íntima. Pueden surgir revelaciones familiares o mayor conexión emocional.
Caballo
La conjunción resalta la comunicación. Es buen momento para dar conferencias, escribir o concretar gestiones pendientes.
Cabra
Tiempo favorable para ordenar recursos. La administración financiera y nuevas inversiones reciben un impulso positivo.
Mono
Se potencia la autoconfianza. Tu imagen pública gana fuerza y aparecen oportunidades de proyección social.
Gallo
La influencia invita a la introspección. Se recomienda aprovechar para descansar, meditar y escuchar la intuición.
Perro
Oportunidades de colaboración. Amistades y grupos ofrecen apoyo para concretar proyectos colectivos.
Cerdo
Se destacan logros laborales. Puede llegar un reconocimiento, ascenso o consolidación de una trayectoria profesional.