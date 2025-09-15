Horóscopo chino: el impacto de la conjunción astral del 16 de septiembre

lunes, 15 de septiembre de 2025 · 21:09

Redacción El Diario de Carlos Paz

El 16 de septiembre de 2025 la Luna creciente se alineará con Júpiter, planeta asociado a la expansión y la abundancia. En astrología china, este evento se interpreta como un movimiento que abre oportunidades y da impulso a distintas áreas de la vida según cada signo.

Rata

Se activan proyectos profesionales. Puede llegar reconocimiento o apoyo para ideas que estaban detenidas.

Buey

Se presentan oportunidades de salir de la rutina. Viajes, estudios o experiencias nuevas abren la mente.

Tigre

La energía se concentra en vínculos cercanos. Es momento de sincerarse y fortalecer la confianza con los demás.

Conejo

Júpiter favorece acuerdos y sociedades. Tiempo propicio para alianzas laborales o reconciliaciones afectivas.

Dragón

Etapa de vitalidad y entusiasmo. Se abren posibilidades en proyectos creativos, deportivos o de autoexpresión.

Serpiente

El énfasis está en el hogar y la vida íntima. Pueden surgir revelaciones familiares o mayor conexión emocional.

Caballo

La conjunción resalta la comunicación. Es buen momento para dar conferencias, escribir o concretar gestiones pendientes.

Cabra

Tiempo favorable para ordenar recursos. La administración financiera y nuevas inversiones reciben un impulso positivo.

Mono

Se potencia la autoconfianza. Tu imagen pública gana fuerza y aparecen oportunidades de proyección social.

Gallo

La influencia invita a la introspección. Se recomienda aprovechar para descansar, meditar y escuchar la intuición.

Perro

Oportunidades de colaboración. Amistades y grupos ofrecen apoyo para concretar proyectos colectivos.

Cerdo

Se destacan logros laborales. Puede llegar un reconocimiento, ascenso o consolidación de una trayectoria profesional.