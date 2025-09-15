Medialunas caseras y saludables: una versión ligera del clásico argentino

cocina
Medialunas caseras y saludables: una versión ligera del clásico argentinoDisfrutá del clásico sabor de las medialunas argentinas en una versión más liviana y saludable, sin manteca ni grasas añadidas.
Las medialunas son un clásico irresistible de la panadería argentina, pero su alto contenido de manteca y grasas a veces las convierte en un desafío para quienes buscan una alimentación más equilibrada. La buena noticia es que podés disfrutar de esta delicia en una versión casera, sin manteca ni grasas añadidas, que mantiene ese sabor y esponjosidad que tanto nos encanta.
Son ideales para acompañar un café con leche, un mate o para llevar como snack. Al prepararlas en casa, además, podés controlar los ingredientes, asegurarte de que sean frescos y nutritivos, y disfrutar de una opción más liviana y deliciosa. Estas medialunas no requieren técnicas complicadas ni largos tiempos de levado, por lo que son perfectas tanto para principiantes en la cocina como para quienes buscan darse un gusto saludable.
Ingredientes
- 500 g de harina 000
- 1 sobre de levadura seca (7 g)
- 1 huevo
- 250 ml de leche descremada o vegetal
- 3 cucharadas de aceite suave (girsol o coco)
- 3 cucharadas de azúcar mascabo o común
- 1 pizca de sal
- Esencia de vainilla (opcional)
- 1 huevo batido para pintar
Preparación paso a paso
- En un bowl grande, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar el huevo, el aceite, la esencia de vainilla y la leche tibia.
- Integrar todos los ingredientes y amasar durante 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica. Tapar y dejar levar en un lugar cálido hasta que doble su tamaño (aproximadamente 1 hora).
- Una vez levada, estirar la masa sobre una superficie enharinada formando un rectángulo. Cortar triángulos y enrollarlos desde la base hacia la punta para darles forma de medialuna.
- Colocar las medialunas en una placa engrasada o con papel manteca, tapar y dejar levar nuevamente por 30 minutos.
- Pintar con huevo batido y hornear a 180?°C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas y listas para disfrutar.