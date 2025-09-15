Medialunas caseras y saludables: una versión ligera del clásico argentino

Las medialunas son un clásico irresistible de la panadería argentina, pero su alto contenido de manteca y grasas a veces las convierte en un desafío para quienes buscan una alimentación más equilibrada. La buena noticia es que podés disfrutar de esta delicia en una versión casera, sin manteca ni grasas añadidas, que mantiene ese sabor y esponjosidad que tanto nos encanta.

Son ideales para acompañar un café con leche, un mate o para llevar como snack. Al prepararlas en casa, además, podés controlar los ingredientes, asegurarte de que sean frescos y nutritivos, y disfrutar de una opción más liviana y deliciosa. Estas medialunas no requieren técnicas complicadas ni largos tiempos de levado, por lo que son perfectas tanto para principiantes en la cocina como para quienes buscan darse un gusto saludable.

Ingredientes

500 g de harina 000

1 sobre de levadura seca (7 g)

1 huevo

250 ml de leche descremada o vegetal

3 cucharadas de aceite suave (girsol o coco)

3 cucharadas de azúcar mascabo o común

1 pizca de sal

Esencia de vainilla (opcional)

1 huevo batido para pintar

Preparación paso a paso