Planta Rosario: guía completa para cuidar tu collar de perlas

La suculenta conocida popularmente como Planta Rosario o Collar de perlas tiene su nombre científico en Senecio rowleyanus. Originaria de Sudáfrica, se destaca por sus hojas redondas y carnosas que parecen pequeñas perlas verdes, lo que la convierte en una planta colgante muy apreciada en la jardinería y la decoración de interiores. Su forma de crecimiento en cadenas colgantes la hace ideal para macetas colgantes o cestas decorativas.

Aunque puede producir pequeñas flores blancas o amarillas en ciertas condiciones, generalmente se cultiva por su atractivo follaje. Su cuidado es relativamente sencillo, lo que la convierte en una excelente opción para principiantes y amantes de las suculentas.

Cómo cuidar tu Planta Rosario

Luz:

Prefiere luz brillante e indirecta. Colócala cerca de ventanas orientadas al este o al oeste, evitando la luz solar directa intensa, que puede quemar sus hojas.

Sustrato:

Utilizá un sustrato bien drenado, como mezclas para cactus o suculentas. También podés preparar una mezcla casera con tierra para macetas y arena gruesa para mejorar el drenaje.

Riego:

Riega moderadamente, dejando que la capa superior del sustrato se seque entre riegos. Evitá el exceso de agua, ya que puede pudrir las raíces. Generalmente, el riego se realiza cada 2-4 semanas, según las condiciones ambientales.

Temperatura y humedad:

Se desarrolla mejor entre 18°C y 24°C. Es sensible a las heladas y temperaturas bajas, por lo que conviene mantenerla en interiores o protegerla en climas fríos. La humedad ambiental promedio es suficiente; asegurá buena circulación de aire.

Fertilización:

Durante la primavera y el verano, fertilizá una vez al mes con un fertilizante equilibrado diluido, siguiendo las indicaciones del producto.

Poda:

No requiere poda frecuente, pero podés recortar tallos largos o desordenados para mantener su forma y estética.

Maceta y drenaje:

Asegurate de que la maceta tenga orificios de drenaje para evitar acumulación de agua en el fondo.

Replantación:

Cada pocos años, trasplantala a una maceta ligeramente más grande si ha superado su espacio actual, asegurando que el sustrato sea fresco y bien drenado.

Ubicación ideal: interior vs. exterior

La Planta Rosario se adapta perfectamente a interiores gracias a su preferencia por luz indirecta brillante y su sensibilidad a temperaturas bajas. En climas cálidos y secos, puede crecer al aire libre durante la primavera y el verano, siempre protegiéndola del sol directo y de temperaturas extremas. Para trasladarla al exterior, hacelo gradualmente para evitar estrés por cambios de luz o temperatura.

Con las condiciones adecuadas de luz, riego y sustrato, la Planta Rosario será una suculenta saludable, decorativa y fácil de mantener, perfecta para cualquier hogar.