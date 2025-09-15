Tarot del colibrí: habrá buen juicio para tomar decisiones

Carta 1) La templanza: equilibrio. Armonía. Paz. Espiritualidad. Pureza. Sanación.

Carta 2) Los enamorados: decisión. Crecimiento. Responsabilidad. Estabilidad.

Carta 3) El juicio: despertar espiritual. Transformación y renovación basadas en la reflexión. Tomar decisiones importantes.



Mensaje final

Alguien debe tomar una decisión muy importante para su vida. Debe elegir con madurez y responsabilidad. La persona ha estado, y quizás aún esté, en un proceso de reflexión profunda en el cual ha podido tomar conciencia acerca de su pasado y fundamentalmente de sus actitudes y comportamientos. Ahora le toca decidir entre dos caminos que se presentan como opciones en su presente y hacia el futuro. La carta del juicio y la de la templanza, sugieren que hay que sopesar muy bien las elecciones. Se está buscando una renovación, una gran transformación, un renacimiento para la propia vida. Tal vez reconciliarse con situaciones del pasado que quedaron inconclusas o sin elaborar. Esta persona quiere actuar con equilibrio y justicia para encontrar paz y poder sanar sus heridas. El tarot señala que este anhelo se hará realidad. Hay mucha energía de sanación y de renovación en la tirada. Una tirada fuertísima en su mensaje, los tres arcanos que han salido son mayores, por lo tanto, su significación es contundente y prácticamente no deja lugar a dudas. Por fin llega para este persona todo lo que ha estado buscando, la sanación y la elevación espiritual con una tremenda transformación de sí mismo y de su realidad. Tendrá buen juicio, protección y guía para hacer los cambios y tomar las decisiones más acertadas. En buena hora!!

