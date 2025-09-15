cocina

Tortilla de espinaca: rápida, saludable y baja en calorías

Rápida, saludable y baja en calorías, la tortilla de espinaca se prepara en licuadora en pocos minutos.
lunes, 15 de septiembre de 2025 · 11:36

La tortilla de espinaca es una opción que combina practicidad y nutrición. Una forma muy útil de prepararla, y que no todos conocen, es usando la licuadora, lo que permite ahorrar tiempo, reducir el uso de utensilios y lograr una mezcla homogénea sin complicaciones.

Esta receta no lleva harina y es baja en calorías, ideal para una cena ligera, una merienda proteica o para quienes buscan opciones saludables y rápidas.

Ingredientes (para 2 porciones)

  • 3 huevos
  • 2 tazas de hojas de espinaca fresca lavadas
  • ½ cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

  1. Colocar en la licuadora los huevos, la espinaca, la cebolla y el ajo.
  2. Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.
  3. Calentar una sartén antiadherente con el aceite de oliva a fuego medio.
  4. Verter la mezcla y cocinar entre 3 y 5 minutos por cada lado, hasta que la tortilla esté firme y ligeramente dorada.
  5. Servir caliente, sola o acompañada de una ensalada fresca.

Beneficios de la tortilla de espinaca

Además de ser fácil y rápida de preparar, esta tortilla es sabrosa y nutritiva:

  • La espinaca es rica en hierro, vitamina A y ácido fólico, nutrientes clave para la energía y la salud cardiovascular (USDA).
  • Al no contener harina ni lácteos, resulta ligera y baja en carbohidratos.
  • Su aporte calórico total ronda entre 230 y 260 calorías, distribuidas en unas 115-130 calorías por porción, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan comer ligero sin sacrificar nutrientes.

Su preparación rápida y sus ingredientes frescos hacen que esta tortilla sea una excelente alternativa frente a platos ultraprocesados, perfecta para quienes desean recetas saludables, sencillas y deliciosas.

