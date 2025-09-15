Tortilla de espinaca: rápida, saludable y baja en calorías

cocina
Tortilla de espinaca: rápida, saludable y baja en caloríasRápida, saludable y baja en calorías, la tortilla de espinaca se prepara en licuadora en pocos minutos.
La tortilla de espinaca es una opción que combina practicidad y nutrición. Una forma muy útil de prepararla, y que no todos conocen, es usando la licuadora, lo que permite ahorrar tiempo, reducir el uso de utensilios y lograr una mezcla homogénea sin complicaciones.
Esta receta no lleva harina y es baja en calorías, ideal para una cena ligera, una merienda proteica o para quienes buscan opciones saludables y rápidas.
Ingredientes (para 2 porciones)
- 3 huevos
- 2 tazas de hojas de espinaca fresca lavadas
- ½ cebolla pequeña
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación paso a paso
- Colocar en la licuadora los huevos, la espinaca, la cebolla y el ajo.
- Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.
- Calentar una sartén antiadherente con el aceite de oliva a fuego medio.
- Verter la mezcla y cocinar entre 3 y 5 minutos por cada lado, hasta que la tortilla esté firme y ligeramente dorada.
- Servir caliente, sola o acompañada de una ensalada fresca.
Beneficios de la tortilla de espinaca
Además de ser fácil y rápida de preparar, esta tortilla es sabrosa y nutritiva:
- La espinaca es rica en hierro, vitamina A y ácido fólico, nutrientes clave para la energía y la salud cardiovascular (USDA).
- Al no contener harina ni lácteos, resulta ligera y baja en carbohidratos.
- Su aporte calórico total ronda entre 230 y 260 calorías, distribuidas en unas 115-130 calorías por porción, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan comer ligero sin sacrificar nutrientes.
Su preparación rápida y sus ingredientes frescos hacen que esta tortilla sea una excelente alternativa frente a platos ultraprocesados, perfecta para quienes desean recetas saludables, sencillas y deliciosas.