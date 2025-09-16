Ceropegia woodii: la planta ideal para iniciarse en la jardinería

Cada vez más personas se animan a sumergirse en el mundo de la jardinería, mientras que otras lo posponen debido a los cuidados complicados que requieren algunas especies. Sin embargo, hay opciones perfectas para principiantes, y una de las más populares en esta temporada es la Ceropegia woodii.

Conocida también como "collar de corazones" o "rosario de corazones", esta suculenta de porte colgante destaca por sus pequeñas hojas en forma de corazón, de color verde opaco con manchas plateadas. Además, puede florecer en varias épocas del año, principalmente en verano, produciendo delicadas flores rosadas que parecen hechas de cera.

Originaria de Sudáfrica, la Ceropegia woodii tiene una vida útil de aproximadamente cinco años y es una excelente opción decorativa debido a su elegante caída, lo que la convierte en una candidata ideal para macetas colgantes.

Cuidados Básicos para la Ceropegia woodii en Interiores

Aunque es una planta muy resistente, requiere algunos cuidados básicos para crecer adecuadamente. Aunque puede adaptarse a lugares con sombra, prefiere estar en espacios bien iluminados, evitando siempre la luz solar directa.

Como buena suculenta, tolera ambientes secos, típicos de una casa con calefacción, pero también se adapta a lugares húmedos como el baño.

La temperatura ideal para esta planta oscila entre los 15 ºC y los 21 ºC, y no soporta las heladas. Gracias a sus raíces tuberosas, que almacenan agua, no requiere riegos frecuentes. Se recomienda regarla una vez al mes en invierno y de dos a tres veces en verano, asegurándose de que el sustrato esté completamente seco entre riego y riego.

El sustrato debe ser rico en nutrientes y tener buen drenaje para que las raíces se mantengan aireadas. Si se desea potenciar su crecimiento, se puede aplicar fertilizante para cactus y suculentas durante la primavera y el verano.