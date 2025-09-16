El secreto del huevo nube, la receta que sorprende a todos

El huevo nube es una receta que ganó popularidad en redes sociales por su aspecto único. No requiere más que huevos, sal y un horno caliente, pero el resultado sorprende por la textura: claras infladas como algodón y yemas cremosas en el centro.

Ingredientes

2 huevos

Sal y pimienta a gusto

Queso rallado (opcional)

Hierbas frescas (opcional)

Preparación

Precalentar el horno a 200 °C.

Separar las claras de las yemas y reservar estas últimas en un recipiente pequeño.

Batir las claras a punto nieve con una pizca de sal hasta que estén firmes.

Sobre una bandeja con papel manteca, colocar montoncitos de clara batida formando un hueco en el centro.

Hornear 4 a 5 minutos hasta que se doren ligeramente.

Retirar, colocar la yema en el hueco y, si se desea, espolvorear queso rallado.

Volver al horno 2 a 3 minutos más, solo hasta que la yema tome la cocción deseada.

Servir de inmediato con pan tostado o verduras.

Este plato combina lo visual con lo sabroso: una base crocante, la suavidad esponjosa de las claras y la cremosidad intacta de la yema. Perfecto para un desayuno distinto o una cena rápida.