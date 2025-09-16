Los 4 trucos de chef que transforman un lomito casero en gourmet

El lomito es un clásico cordobés que nunca falla, pero a veces, al hacerlo en casa, queda seco o sin esa magia que tiene en los bares. La diferencia no está en los ingredientes sofisticados, sino en un truco de cocción y armado que cualquier chef aplica.

El secreto está en la carne

Lo primero es elegir un buen corte: lomo, cuadril o nalga fina. La clave es no cocinarlo de más. El chef siempre sella la carne a fuego fuerte apenas unos minutos por lado, logrando dorado por fuera y jugoso por dentro. Después la deja descansar tapada dos o tres minutos antes de armar el sándwich: así los jugos se redistribuyen y no se pierden en el pan.

Marinada rápida, sabor garantizado

Otro detalle que marca la diferencia: una marinada exprés. Con solo un poco de aceite de oliva, ajo picado y unas gotas de jugo de limón, basta con dejar reposar la carne 15 minutos antes de la plancha. Ese toque realza los sabores sin complicaciones.

Pan sellado y acompañamientos frescos

En los bares, el pan nunca va frío: siempre se tuesta apenas en la plancha con un toque de manteca o aceite. Eso sella la miga, evita que se empape y le da un sabor especial. La lechuga y el tomate, bien frescos y secos, hacen que el lomito no pierda textura.

El golpe final

Un lomito de chef siempre tiene un “detalle extra”: puede ser una feta de queso bien fundida, un huevo a la plancha jugoso o una salsa casera (mostaza-miel, criolla o mayonesa de ajo). Ese “punch” es el que hace que tu sándwich deje de ser casero común y se convierta en protagonista.