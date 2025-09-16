Pollo relleno, jugoso y delicioso

El pollo relleno es una receta clásica que nunca pasa de moda. Perfecto para ocasiones especiales o simplemente para disfrutar de una comida deliciosa en casa, este plato se caracteriza por su versatilidad, jugosidad y el toque especial que le aporta el relleno. En este artículo, te enseñaremos paso a paso cómo hacer un pollo relleno al horno, con opciones para personalizarlo según tus gustos.

Ingredientes

Para el pollo:

1 pollo entero (de 2-3 kg)

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Tomillo y romero al gusto

1 limón (opcional)

Para el relleno:

150 g de panceta o tocino picado

1 cebolla picada

100 g de espinacas frescas

100 g de queso crema

1 manzana (opcional, para un toque dulce)

50 g de nueces picadas (opcional)

Pan rallado o miga de pan (opcional, para darle consistencia)

Sal y pimienta al gusto

Paso a Paso

1. Preparar el Pollo

Lava el pollo con agua fría y sécalo con papel de cocina. Luego, frota el pollo con ajo picado, sal, pimienta, tomillo y romero por dentro y por fuera. Si prefieres, puedes colocar medio limón dentro del pollo para darle un toque cítrico.

2. Preparar el Relleno

En una sartén, dora la panceta o tocino hasta que quede crujiente. Añade la cebolla picada y sofríela hasta que esté transparente. Luego, incorpora las espinacas y cocínalas hasta que se reduzcan. Retira del fuego y mezcla con el queso crema, la manzana picada (si decides utilizarla), y las nueces. Ajusta con sal y pimienta al gusto.

3. Rellenar el Pollo

Rellena el interior del pollo con la mezcla preparada. Asegúrate de compactar bien el relleno para que el pollo quede bien jugoso. Si prefieres un pollo más crujiente, puedes atar las patas con hilo de cocina para que mantenga su forma durante la cocción.

4. Hornear el Pollo

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Coloca el pollo en una bandeja para hornear y rocía con un poco de aceite de oliva. Hornea el pollo durante 1 hora y 30 minutos o hasta que la temperatura interna alcance los 75 °C (165 °F) y la piel esté dorada y crujiente.

5. Dejar Reposar y Servir

Retira el pollo del horno y déjalo reposar unos 10 minutos antes de cortarlo. Esto ayudará a que los jugos se distribuyan bien, garantizando que quede jugoso. Sirve el pollo en rodajas, acompañado del relleno y de tus guarniciones favoritas.

Consejos

Usa un termómetro de cocina: Esto te ayudará a asegurarte de que el pollo está completamente cocido sin que se reseque. La temperatura interna debe alcanzar los 75 °C.

No sobrecargues el relleno: Deja un poco de espacio en el interior del pollo para que el relleno se expanda durante la cocción.

Baña el pollo con sus jugos: Durante la cocción, puedes rociar el pollo con los jugos que se acumulen en la bandeja para que quede más jugoso y sabroso.