¿Por qué a mi perro le gusta dormir bajo la cama?

Muchos de los que compartimos habitación con nuestro perro comprobamos cómo uno de sus lugares favoritos es dormir bajo la cama.

Pero, ¿por qué nuestros perros eligen este lugar para descansar?

Razones por las que el perro prefiere dormir bajo la cama

Que un perro quiera dormir con nosotros no es ningún secreto. No debemos olvidar nunca que es un animal muy social y que instintivamente preferirá siempre estar en manada y nunca solo.

El hecho de dormir con nosotros tampoco es una excepción. Así pues, el perro querrá dormir lo más cerca posible de nosotros para sentirse parte de la manada, que somos nosotros, su familia.

Sin embargo, muchos de nuestros perros prefieren dormir bajo la cama, sobre todo, en aquellos casos en los que los adoptantes no permiten a su perro compartir cama con ellos.

Hay varias razones por las que un perro decide descansar bajo nuestra cama, pero la principal razón es muy clara: los bajos de una cama simulan una guarida donde el perro se siente más seguro de posibles peligros, desde el suelo puede observar si hay algún depredador que aceche a la vez que nos protege de posibles intrusos.

En este sentido, nuestro perro no solo se siente protegido sino que vigila que por la noche, cuando nosotros estamos más vulnerables, él esté pendiente de que todo anda bien y tengamos un mejor descanso.

Aunque esta es una de las razones más claras, hay otras que debes tener en cuenta:

Miedo: seguramente habrás visto cómo tu perro ante un estruendo o tormenta se refugia bajo tu cama. Es evidentemente que ese espacio le hace sentirse más protegido.

Defensa: suelen presentarlo perros que han sido maltratados y huyen de los peligros cuando su adoptante se enfada. Bajo la cama siente que ahí no le pasará nada.

Juego: en efecto, hay perros a quienes les encanta esconderse y usan los bajos de la cama para que su adoptante consiga apresarlo. El perro que no sale de debajo de la cama

Nos podemos encontrar con el caso del perro que no suele salir de debajo de la cama si no es para situaciones puntuales como comer, beber, salir a pasear, etc.

Si tu perro presenta esta conducta debes poner solución ya.

Es evidente que tu perro presenta un cuadro de ansiedad provocado por el miedo.

En este sentido, tienes un trabajo de confianza con el animal para que éste se sienta seguro en casa, no solo bajo la cama.

Este trabajo de confianza debe consistir en la realización de juegos y actividad física que le permita desbloquearse, enfrentarle a situaciones en los que diferentes tipos de personas interactúen con él de forma positiva, aplicar la desensibilización sistemática cuando sea necesario, etc.