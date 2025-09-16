Tarot del colibrí: ha llegado el tiempo de madurar y sanar

Carta 1) La sacerdotisa: intuición. Meditación. Reflexión. Sabiduría interior. Misterio.

Carta 2) Examen: autoexamen de conciencia. Reflexión que lleva a resultados positivos. Necesidad de actuar con justicia. Superación de obstáculos.

Carta 3) La resurrección: renacimiento. Renovación. Transformación. Superación de obstáculos. Despertar espiritual. Sanación física y emocional.



Mensaje final

Mejor imposible lo que viene para aquellas personas que resuenen con este mensaje, es decir, que sientan que podría aplicarse a ellas. La persona de la que hablan las cartas está haciendo una gran limpieza interior a través de conectar con su intuición, su corazón y con Dios. Esta persona se ha puesto a reflexionar, a meditar y tal vez a orar, para verse a sí misma y observar su realidad. A llegado el tiempo de madurar, crecer espiritualmente y sanar. Lo que viene para ella, a partir de este proceso, es un despertar espiritual, la renovación, la transformación, la resurrección, una nueva forma de ser y estar en la vida que la hará sentir feliz. Si había conflictos y obstáculos que no la dejaban avanzar podrá superarlos. Los obstáculos pueden haber existido con respecto a lo económico, a los vínculos, o quizás en el plano de la salud. El tarot dice que todo se solucionará, cualquiera sean las dificultades, se superarán exitosamente.

