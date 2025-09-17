La Inteligencia artificial rescata la memoria de Carlos Paz en fotos históricas colorizadas

La villa revive en colores
La Inteligencia artificial rescata la memoria de Carlos Paz en fotos históricas colorizadasLas postales históricas recobran brillo y detalle, mostrando escenas cotidianas con la fuerza de la tecnología actual.
La historia de Villa Carlos Paz vuelve a brillar en colores. Gracias a la inteligencia artificial, un conjunto de fotografías en blanco y negro tomadas entre las décadas de 1940, 1950 y 1960 recuperaron su fuerza original y nos permiten ver con otra mirada el crecimiento de la ciudad turística más importante de Córdoba.
Las imágenes muestran escenas entrañables: el Hotel Carena en sus días de esplendor, con visitantes que posaban en su entrada; el puente carretero recibiendo colectivos y bicicletas que cruzaban el río; y el lago San Roque lleno de bañistas en veranos que parecían eternos.
La inteligencia artificial también revivió momentos que marcaron la identidad local: los grupos de jóvenes en scooters frente al hotel, símbolo de modernidad y aventura; el Reloj Cucú recién inaugurado, con su estructura de madera y piedra destacándose bajo un cielo azul intenso; y hasta las estampas rurales de rebaños de ovejas en Villa del Lago, cuando la villa era todavía un punto intermedio entre lo campestre y lo urbano.
Estas postales, ahora colorizadas, no solo devuelven la memoria visual de una ciudad en construcción, sino que también invitan a un viaje sensible por el tiempo. La tecnología logra así lo que parecía imposible: que los recuerdos de varias generaciones vuelvan a latir en una paleta viva de tonos.