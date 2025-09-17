Merluza a la romana con rebozado dorado: plato irresistible

Disfrutá de filetes de merluza a la romana con un rebozado dorado y liviano, perfectos para almuerzos, cenas o reuniones informales. Una preparación rápida, con pocos ingredientes y resultados irresistibles, acompañada de papas, ensalada y un toque de limón.

Origen y tradición

Noticias Relacionadas El secreto del huevo nube, la receta que sorprende a todos

La merluza a la romana tiene raíces en la cocina española y se ha consolidado en la gastronomía argentina, especialmente en la costa atlántica. Su característica principal es el rebozado ligero que, al freírse, se vuelve crujiente y protege la jugosidad del pescado. Tradicionalmente se sirve con ensalada, papas o verduras al vapor, y el toque de limón fresco realza su sabor.

Con el tiempo, surgieron variantes del clásico: algunos agregan perejil picado al batido de huevo o reemplazan parte de la harina por fécula de maíz para un resultado aún más liviano.

Ingredientes (4 porciones)

4 filetes de merluza (frescos o descongelados)

2 huevos

6 cucharadas de harina común

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír (cantidad suficiente)

Limón para servir (opcional)

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes y batido: 10 minutos

Rebozado de los filetes: 5 minutos

Cocción: 8-10 minutos

Tiempo total: 25 minutos

Cómo preparar merluza a la romana paso a paso

Secá los filetes con papel absorbente y salpimientá al gusto. En un bol, batí los huevos con una pizca de sal hasta que espumen ligeramente. Agregá la harina de a poco, mezclando hasta obtener un batido liso y cremoso, sin grumos. Calentá abundante aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Pasá cada filete por el batido, cubriéndolo completamente. Freí los filetes 3-4 minutos por lado, hasta que estén dorados y crujientes. Retirá y colocá sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Serví de inmediato, acompañado de rodajas de limón y tu guarnición preferida.

Porciones y conservación

Rinde: 4 porciones

Conservación: hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. Recalentá en horno o sartén para recuperar el crocante.

Información nutricional aproximada por porción

Calorías: 260

Grasas: 12 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 14 g

Azúcares: 0,5 g

Proteínas: 22 g

Los valores pueden variar según los ingredientes utilizados y el tamaño de los filetes.