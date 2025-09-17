Merluza a la romana con rebozado dorado: plato irresistible

cocina
Merluza a la romana con rebozado dorado: plato irresistibleDisfrutá de filetes de merluza a la romana con un rebozado dorado y crujiente, ideales para almuerzos, cenas o reuniones familiares.
Disfrutá de filetes de merluza a la romana con un rebozado dorado y liviano, perfectos para almuerzos, cenas o reuniones informales. Una preparación rápida, con pocos ingredientes y resultados irresistibles, acompañada de papas, ensalada y un toque de limón.
Origen y tradición
La merluza a la romana tiene raíces en la cocina española y se ha consolidado en la gastronomía argentina, especialmente en la costa atlántica. Su característica principal es el rebozado ligero que, al freírse, se vuelve crujiente y protege la jugosidad del pescado. Tradicionalmente se sirve con ensalada, papas o verduras al vapor, y el toque de limón fresco realza su sabor.
Con el tiempo, surgieron variantes del clásico: algunos agregan perejil picado al batido de huevo o reemplazan parte de la harina por fécula de maíz para un resultado aún más liviano.
Ingredientes (4 porciones)
- 4 filetes de merluza (frescos o descongelados)
- 2 huevos
- 6 cucharadas de harina común
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite para freír (cantidad suficiente)
- Limón para servir (opcional)
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes y batido: 10 minutos
- Rebozado de los filetes: 5 minutos
- Cocción: 8-10 minutos
- Tiempo total: 25 minutos
Cómo preparar merluza a la romana paso a paso
- Secá los filetes con papel absorbente y salpimientá al gusto.
- En un bol, batí los huevos con una pizca de sal hasta que espumen ligeramente.
- Agregá la harina de a poco, mezclando hasta obtener un batido liso y cremoso, sin grumos.
- Calentá abundante aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto.
- Pasá cada filete por el batido, cubriéndolo completamente.
- Freí los filetes 3-4 minutos por lado, hasta que estén dorados y crujientes.
- Retirá y colocá sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
- Serví de inmediato, acompañado de rodajas de limón y tu guarnición preferida.
Porciones y conservación
- Rinde: 4 porciones
- Conservación: hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. Recalentá en horno o sartén para recuperar el crocante.
Información nutricional aproximada por porción
- Calorías: 260
- Grasas: 12 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 14 g
- Azúcares: 0,5 g
- Proteínas: 22 g
Los valores pueden variar según los ingredientes utilizados y el tamaño de los filetes.