Qué sembrar en septiembre: 3 plantas de crecimiento rápido para tu jardín o huerta

Con la llegada de la primavera, septiembre es el momento ideal para plantar especies que crecen rápido y se disfrutan en pocas semanas. Descubrí qué sembrar para ver resultados casi inmediatos en tu jardín o huerta.

1. Rúcula

La rúcula es una verdura de rápido crecimiento: si la sembrás en septiembre, en apenas 3 a 4 semanas ya podés cosechar hojas tiernas para ensaladas. Se adapta fácilmente a macetas y canteros, y requiere cuidados mínimos.

2. Caléndula

Esta flor no solo crece rápido, sino que aporta color al jardín. Plantada en septiembre, florece en 4 a 6 semanas con tonos naranjas y amarillos. Además, atrae abejas y mariquitas, insectos que ayudan a mantener el equilibrio natural del jardín.

3. Rabanitos

Si buscás resultados casi inmediatos, los rabanitos son la mejor opción: se cosechan entre 3 y 5 semanas desde la siembra. Son resistentes, fáciles de cultivar y perfectos para quienes recién comienzan en la huerta.

Consejos clave para sembrar en septiembre