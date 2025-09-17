Qué sembrar en septiembre: 3 plantas de crecimiento rápido para tu jardín o huerta

jardineria y hogar
Qué sembrar en septiembre: 3 plantas de crecimiento rápido para tu jardín o huertaDescubrí qué plantas sembrar en septiembre para disfrutar de brotes y flores rápidamente en tu jardín o huerta.
Con la llegada de la primavera, septiembre es el momento ideal para plantar especies que crecen rápido y se disfrutan en pocas semanas. Descubrí qué sembrar para ver resultados casi inmediatos en tu jardín o huerta.
1. Rúcula
La rúcula es una verdura de rápido crecimiento: si la sembrás en septiembre, en apenas 3 a 4 semanas ya podés cosechar hojas tiernas para ensaladas. Se adapta fácilmente a macetas y canteros, y requiere cuidados mínimos.
2. Caléndula
Esta flor no solo crece rápido, sino que aporta color al jardín. Plantada en septiembre, florece en 4 a 6 semanas con tonos naranjas y amarillos. Además, atrae abejas y mariquitas, insectos que ayudan a mantener el equilibrio natural del jardín.
3. Rabanitos
Si buscás resultados casi inmediatos, los rabanitos son la mejor opción: se cosechan entre 3 y 5 semanas desde la siembra. Son resistentes, fáciles de cultivar y perfectos para quienes recién comienzan en la huerta.
Consejos clave para sembrar en septiembre
- Elegí un lugar con buena luz solar y suelo fértil.
- Mantené la tierra húmeda pero sin encharcar.
- Podés sembrar en macetas, jardineras o directamente en el suelo.
- Rotá los cultivos para aprovechar mejor los nutrientes y prevenir plagas.