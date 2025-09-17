Receta de tarta de choclo fácil: ingredientes simples y resultado perfecto

La tarta de choclo es un clásico de la cocina argentina, ideal para compartir en un almuerzo o una cena en familia. Su sabor suave y cremoso, combinado con una masa casera crocante, la convierten en una de las preparaciones más elegidas en el día a día.

En esta receta sencilla te enseñamos cómo hacer tarta de choclo paso a paso, con ingredientes fáciles de conseguir y algunos consejos para que te quede perfecta.

Ingredientes

Para la masa

250 g de harina

125 g de manteca fría

1 huevo

1 pizca de sal

Agua fría (cantidad necesaria)

Para el relleno

2 latas de choclo cremoso (o 500 g de choclo fresco desgranado)

1 cebolla mediana

1/2 morrón rojo

2 cucharadas de aceite de oliva

200 g de queso crema

100 g de queso rallado (tipo parmesano o reggianito)

2 huevos

Sal y pimienta a gusto

Una pizca de nuez moscada (opcional)

Cómo hacer tarta de choclo casera

1. Preparar la masa

Coloca la harina y la sal en un bol.

Agrega la manteca fría en cubos y desmenúzala con los dedos hasta formar una textura arenosa.

Incorpora el huevo y mezcla. Si la masa está seca, añade un poco de agua fría hasta lograr una consistencia suave.

Forma un bollo, envuélvelo en film y lleva a la heladera durante 30 minutos.

Pasado ese tiempo, estira la masa y forra un molde para tarta enmantecado y enharinado. Pincha la base con un tenedor y reserva en la heladera.

2. Preparar el relleno

En una sartén con aceite de oliva, sofríe la cebolla y el morrón picados hasta que estén blandos.

Agrega el choclo cremoso o fresco y cocina unos minutos para integrar sabores.

Retira del fuego y mezcla con el queso crema, el queso rallado y los huevos.

Condimenta con sal, pimienta y, si lo deseas, un toque de nuez moscada.

3. Armado y cocción

Vierte el relleno sobre la masa.

Lleva la tarta al horno precalentado a 180 °C y cocina durante 30-35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.

Deja reposar unos minutos antes de cortar y servir.

Consejos para que quede perfecta

Base crocante: si querés una masa más firme, pre-horneá la base 10 minutos antes de agregar el relleno.

Más sabor: podés sumar cubitos de jamón, trozos de muzzarella o incluso un poco de verdeo salteado.

Versión saludable: usá choclo fresco y reemplazá la harina común por integral.

Esta tarta de choclo casera se disfruta tanto caliente como a temperatura ambiente, acompañada de una ensalada fresca. Es una receta práctica, económica y muy rendidora.