Receta de tarta de choclo fácil: ingredientes simples y resultado perfecto

Receta de tarta de choclo fácil: ingredientes simples y resultado perfectoDisfrutá de una clásica tarta de choclo argentina, con masa casera y relleno cremoso de choclo, queso y verduras.
La tarta de choclo es un clásico de la cocina argentina, ideal para compartir en un almuerzo o una cena en familia. Su sabor suave y cremoso, combinado con una masa casera crocante, la convierten en una de las preparaciones más elegidas en el día a día.
En esta receta sencilla te enseñamos cómo hacer tarta de choclo paso a paso, con ingredientes fáciles de conseguir y algunos consejos para que te quede perfecta.
Ingredientes
Para la masa
- 250 g de harina
- 125 g de manteca fría
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
- Agua fría (cantidad necesaria)
Para el relleno
- 2 latas de choclo cremoso (o 500 g de choclo fresco desgranado)
- 1 cebolla mediana
- 1/2 morrón rojo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 200 g de queso crema
- 100 g de queso rallado (tipo parmesano o reggianito)
- 2 huevos
- Sal y pimienta a gusto
- Una pizca de nuez moscada (opcional)
Cómo hacer tarta de choclo casera
1. Preparar la masa
Coloca la harina y la sal en un bol.
Agrega la manteca fría en cubos y desmenúzala con los dedos hasta formar una textura arenosa.
Incorpora el huevo y mezcla. Si la masa está seca, añade un poco de agua fría hasta lograr una consistencia suave.
Forma un bollo, envuélvelo en film y lleva a la heladera durante 30 minutos.
Pasado ese tiempo, estira la masa y forra un molde para tarta enmantecado y enharinado. Pincha la base con un tenedor y reserva en la heladera.
2. Preparar el relleno
En una sartén con aceite de oliva, sofríe la cebolla y el morrón picados hasta que estén blandos.
Agrega el choclo cremoso o fresco y cocina unos minutos para integrar sabores.
Retira del fuego y mezcla con el queso crema, el queso rallado y los huevos.
Condimenta con sal, pimienta y, si lo deseas, un toque de nuez moscada.
3. Armado y cocción
Vierte el relleno sobre la masa.
Lleva la tarta al horno precalentado a 180 °C y cocina durante 30-35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.
Deja reposar unos minutos antes de cortar y servir.
Consejos para que quede perfecta
Base crocante: si querés una masa más firme, pre-horneá la base 10 minutos antes de agregar el relleno.
Más sabor: podés sumar cubitos de jamón, trozos de muzzarella o incluso un poco de verdeo salteado.
Versión saludable: usá choclo fresco y reemplazá la harina común por integral.
Esta tarta de choclo casera se disfruta tanto caliente como a temperatura ambiente, acompañada de una ensalada fresca. Es una receta práctica, económica y muy rendidora.