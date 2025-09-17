Tarot del colibrí: llegan la felicidad, la paz y la armonía

Carta 1) Tres de copas: festejo. Celebración. Alegría. Encuentro. Amistad.

Carta 2) Diez de copas: felicidad. Abundancia. Plenitud. Amor. Afecto. Bienestar.

Carta 3) Siete de copas: ilusión. Fantasías. Cosas buenas y malas. Opciones.



Mensaje final

El tarot habla de alguien que está a punto de conseguir, sino la ha conseguido ya, una gran felicidad. Llega por fin la estabilidad, la paz, la armonía y la alegría a la vida de esta persona. Hay abundancia en todos los sentidos, pero fundamentalmente en el plano de las emociones y sentimientos. Este alguien tiene mucha ilusión acerca de esta nueva realidad que tiene ante sí y celebrará con amigos y familiares el encontrarse en plenitud rodeado de sus seres queridos y compartiendo su vida con ellos. Felicidades!!!

