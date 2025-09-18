La insólita cláusula que marcó la llegada del primer médico a Carlos Paz

El doctor Eugenio Conde se instaló en el pueblo junto a su esposa Esther Busca y su hijo pequeño, “Rubio”..

El 1 de mayo de 1935, Villa Carlos Paz recibió a su primer médico estable. El doctor Eugenio Conde se instaló en el pueblo junto a su esposa Esther Busca y su hijo pequeño, “Rubio”. Consiguió alquilar una vivienda en la esquina de 9 de Julio y Leandro N. Alem, propiedad del yerno del fundador Orencio Correa.

El contrato, sin embargo, contenía una cláusula llamativa. Se autorizaba al profesional a usar la casa como vivienda familiar y consultorio externo de tuberculosis, pero se le prohibía expresamente convertirla en sanatorio o atender pacientes internados de cualquier clase.

Lo insólito de esta condición es que, en aquel tiempo, era común que los médicos de pueblos pequeños atendieran a enfermos en sus propias casas, muchas veces improvisando salas de internación en habitaciones adaptadas. La cláusula rompía con esa costumbre y establecía un límite muy estricto: sí podía recibir pacientes para consulta, pero bajo ningún punto de vista podía alojarlos.

La explicación está en el contexto de la época. La especialidad del doctor Conde era la tisiología, es decir, el tratamiento de la tuberculosis, una enfermedad temida por su alta contagiosidad y su fuerte estigma social. Las familias y propietarios tenían miedo de que las viviendas se transformaran en focos de infección, y por eso el dueño impuso esa prohibición.

El texto incluso establecía sanciones durísimas: si Conde incumplía, perdería automáticamente su condición de inquilino y podía ser desalojado por vía judicial. Además, debía pagar una indemnización de mil pesos moneda nacional —una suma altísima para 1935— junto con los meses de alquiler pendientes.

Esta cláusula curiosa y restrictiva marcó de manera particular el inicio de la atención médica estable en Villa Carlos Paz. Muestra cómo los temores sociales y el miedo al contagio podían condicionar hasta la práctica profesional de un médico pionero en una comunidad que recién empezaba a consolidarse.

