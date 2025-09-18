Los signos del zodiaco que se destacan por ser los más cariñosos y tiernos

Algunos se desviven por ser empáticos incluso con personas a las que apenas conocen. Otros son reservados a la hora de expresar sus emociones en público, pero adoran demostrarles afecto a sus seres queridos.

Pero todos, forman parte del grupo de personas que derrochan dulzura, algo que no habrá que confundir con debilidad ni implicará que resulten fáciles de manipular.

Lo cierto es que la ternura y el cariño son características que engloban y definen en gran medida los rasgos de quienes conforman determinados signos del zodíaco. Aquí te contamos cuáles son los tres signos más cariñosos y tiernos del zodíaco.

Cáncer

La enorme sensibilidad de los nacidos bajo el signo de Cáncer los ubica como los más románticos del zodíaco. Signo del elemento Agua, la conexión con sus emociones está a flor de piel, lo que les permite expresar sin filtros sus sentimientos, tanto a la pareja como a los amigos.

Protectores y maternales, se caracterizan por demostrar afecto y cariño sin mezquindad y tienen la virtud de saber ofrecer el abrazo necesario en el momento indicado.

A simple vista no parecen muy sensibles, pero en la intimidad las librianas y los librianos sacan a relucir de manera permanente su costado más tierno y cariñoso.

Libra

El signo de Libra, regido bajo el elemento Aire, sobresale por el exceso de besos, abrazos y caricias. Adoran hacer regalos y su concepto sobre la esencia de un vínculo de pareja es muy romántico: cuando se enamoran lo demuestran sin actitudes especuladoras.

Géminis

Espontáneos y cambiantes, las geminianas y los geminianos son, sin embargo, personas muy expresivas cuando se enamoran. Es ahí cuando demuestran su compromiso con la relación de todas las formas posibles.

Pertenecientes al elemento Aire, quienes forman parte del signo de Géminis suelen ser amantes apasionadas y apasionados que se entregan por completo y desbordan físico y también ternura (mientras no se aburran del otro, claro). Eso sí: su lado tierno y cariñoso sólo lo conoce quien Géminis cree que lo merece.