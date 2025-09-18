Pan de Banana, para el desayuno, la merienda o el postre

¿Tienes bananas maduras en tu cocina que no sabes qué hacer con ellas? No te preocupes, tenemos la solución perfecta: un delicioso pan de banana. Este pan es una opción versátil que puede servir como desayuno, merienda o postre. Además, es una excelente manera de aprovechar esas bananas maduras que de otro modo podrían terminar en la basura. En este artículo, te presentaremos una receta sencilla y deliciosa para hacer tu propio pan de banana en casa.

Ingredientes:

2 o 3 bananas maduras

1/3 de taza de mantequilla derretida

1 taza de azúcar

1 huevo batido

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Una pizca de sal

1 1/2 tazas de harina de trigo todo uso

Opcionales:

1/2 taza de nueces picadas o chispas de chocolate para darle un toque extra.

Instrucciones:

Preparación del Horno: Precalienta tu horno a 175°C (350°F). Engrasa y enharina un molde para pan (puede ser rectangular o de preferencia).

Machaca las Bananas: En un tazón grande, machaca las bananas maduras con un tenedor hasta obtener un puré suave. Cuantas más maduras estén las bananas, más dulce será tu pan.

Mezcla los Ingredientes Húmedos: Agrega la mantequilla derretida a las bananas machacadas y revuelve bien. Luego, mezcla el azúcar, el huevo batido y la esencia de vainilla hasta que todo esté bien combinado.

Incorpora los Ingredientes Secos: Agrega el bicarbonato de sodio y la pizca de sal a la mezcla anterior. Luego, incorpora gradualmente la harina, revolviendo hasta obtener una masa homogénea.

Añade los Ingredientes Opcionales: Si deseas agregar nueces picadas o chispas de chocolate, ahora es el momento. Mezcla los ingredientes opcionales en la masa.

Llena el Molde: Vierte la masa en el molde previamente preparado, asegurándote de que quede nivelada.

Hornea: Hornea en el horno precalentado durante aproximadamente 60 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. El tiempo de cocción puede variar según tu horno, así que asegúrate de realizar la prueba del palillo para verificar la cocción.

Enfría y Disfruta: Una vez que el pan de banana esté listo, sácalo del horno y déjalo enfriar en el molde durante unos 15 minutos antes de transferirlo a una rejilla para que se enfríe por completo. ¡Luego, córtalo en rebanadas y disfruta!

Este pan de banana es un verdadero placer para el paladar y una excelente manera de aprovechar esas bananas maduras. Puedes personalizarlo agregando nueces, chispas de chocolate o incluso un toque de canela si lo deseas. Disfruta de este pan de banana casero en el desayuno, como merienda o como un postre reconfortante.