Tarot del colibrí: el triunfo está en camino

Carta 1) Paje de oros: inicios. Comienzo de un nuevo proyecto. Aprendizaje. Entusiasmo. Dedicación. Trabajo.

Carta 2) El carro: triunfo. Éxitos. Vencer obstáculos. Ir por algo o alguien. Determinación. Voluntad. Movimiento.

Carta 3) Cuatro de espadas: reflexión. Meditación. Introspección. Pausa.



Mensaje final

Después de mucho pensar y darle vueltas a la cabeza sobre alguna situación en su vida, la persona se decide a iniciar algo, puede ser un estudio, un proyecto, un viaje, una relación, un trabajo, etc. Ha pensado mucho antes de tomar la decisión de ir por eso que desea, ha necesitado hurgar en su interior para sentir la seguridad que ahora tiene con respecto a sus objetivos. El tarot dice que este alguien ha aprendido, o tendrá que hacerlo, pero tiene cualidades, entusiasmo y predisposición para realizar esos aprendizajes. Ahora ya está en movimiento y va con determinación hacia su meta. Sabe lo que quiere y no habrá obstáculo capaz de detenerlo. Se dirige con rapidez y energía hacia la meta. El tarot dice que el triunfo está en camino.