Tortilla de papas: La batalla culinaria que divide a España y al mundo

Pocos platos son tan emblemáticos de la cocina española como la tortilla de papas, y pocos debates tan apasionados como el que enfrenta a sus dos grandes vertientes: con o sin cebolla. Esta dicotomía, que va más allá de lo gastronómico para convertirse en un sello de identidad, ha encontrado eco incluso entre celebridades y figuras públicas.

A continuación, te presentamos las recetas que alimentan la polémica, y un repaso por los famosos que tomaron partido.

La tortilla con cebolla, un clásico jugoso

Para los puristas de la escuela con cebolla, este ingrediente no es un extra, sino la columna vertebral del plato. La cebolla caramelizada le aporta dulzor, jugosidad y un sabor inconfundible que se mezcla a la perfección con el huevo y la papa.

Receta

Ingredientes: 4 papas medianas, 1 cebolla grande, 6 huevos, aceite de oliva virgen extra, sal al gusto.

Preparación: Pela y corta las papas en láminas finas o en cubos pequeños y uniformes. Pela y pica la cebolla en trozos pequeños. En una sartén con abundante aceite de oliva, cocina la cebolla a fuego bajo hasta que se transparente y quede blanda (pochar). Agrega las papas a la sartén. Deja que se frían junto a la cebolla a fuego medio-bajo hasta que estén tiernas. Escurre el exceso de aceite y reserva la mezcla. En un bol grande, bate los huevos con sal. Añade las papas y la cebolla, y deja reposar la mezcla por unos 10-15 minutos para que las papas absorban el huevo. En una sartén antiadherente con un poco de aceite, vierte la mezcla. Cocina por un lado a fuego medio. Dale la vuelta con la ayuda de un plato y cocina por el otro lado hasta que esté dorada por fuera y jugosa por dentro.

Los famosos del «equipo cebolla»

Paco León: El actor y director se ha declarado en varias ocasiones un firme defensor de la tortilla con cebolla, considerándola la única versión válida.

Alberto Chicote: El reconocido chef no esconde su preferencia por la cebolla, afirmando que es un ingrediente que mejora el sabor y la textura del plato.

La tortilla sin cebolla, pura esencia y sencillez

Para los defensores de la tortilla sin cebolla, la pureza del sabor de la papa y el huevo es lo único que importa. Argumentan que la cebolla desvirtúa la receta original y opaca el sabor de los ingredientes principales.

Receta

Ingredientes: 4 papas medianas, 6 huevos, aceite de oliva virgen extra, sal al gusto.

Preparación: Pela y corta las papas en láminas finas o en cubos pequeños y uniformes. Fríe las papas en una sartén con abundante aceite de oliva a fuego medio-bajo hasta que estén blandas, pero sin que lleguen a dorarse demasiado. Escurre el exceso de aceite. En un bol, bate los huevos con sal. Agrega las papas fritas y mézclalo todo bien. En una sartén antiadherente con un poco de aceite, vierte la mezcla. Cocina por un lado a fuego medio, dándole la forma deseada. Con la ayuda de un plato, dale la vuelta a la tortilla para que se cocine del otro lado hasta que esté dorada y cuajada.

Los famosos del «equipo sin cebolla»

Risto Mejide: El presentador y publicista ha manifestado su rotunda postura en contra de la cebolla en la tortilla, defendiendo la versión clásica y simple.