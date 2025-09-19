Buñuelos caseros dorados y esponjosos

cocina
Buñuelos caseros dorados y esponjososEstos buñuelos caseros son fáciles de preparar y combinan un exterior dorado y crujiente con un interior suave y esponjoso.
Disfrutá de estos buñuelos perfectos para merienda, desayuno o postre. Con ingredientes simples y pasos rápidos, en pocos minutos tendrás buñuelos dorados y crujientes por fuera, pero suaves y tiernos por dentro.
Ingredientes
- 250 g de harina de trigo
- 2 huevos
- 200 ml de leche
- 50 g de azúcar
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- Pizca de sal
- Aceite para freír
- Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
Preparación
Mezclar los ingredientes secos:
Tamizá la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal en un bol grande. Esto ayudará a obtener una textura suave y sin grumos.
Batir los huevos y líquidos:
En otro recipiente, batí los huevos y agregá la leche, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Esta combinación le aportará un aroma delicioso y fresco.
Incorporar los ingredientes secos:
Añadí los ingredientes secos poco a poco a la mezcla líquida, batiendo con una espátula o batidor manual hasta obtener una masa homogénea, cremosa y sin grumos.
Calentar el aceite:
En una sartén profunda o freidora, calentá abundante aceite a temperatura media-alta. Hacé la prueba con un poco de masa: si burbujea y se dora lentamente, está listo.
Freír los buñuelos:
Con dos cucharas, formá bolitas de masa y colocalas en el aceite caliente. Cociná 2-3 minutos por lado hasta que estén doradas y crujientes. No sobrecargues la sartén para que se cocinen de manera uniforme.
Escurrir el exceso de aceite:
Retirá los buñuelos con una espumadera y colocálos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Espolvorear o decorar:
Podés espolvorearlos con azúcar impalpable o bañarlos en almíbar para un toque dulce irresistible.
Consejos y variaciones
Temperatura del aceite: Asegurate de que esté a temperatura media-alta. Si está frío, los buñuelos absorberán demasiado aceite; si está muy caliente, se dorarán por fuera y quedarán crudos por dentro.
Variedad de sabores: Sumá canela, ralladura de naranja o un toque de ron a la masa para darle un sabor diferente.
Tamaño ideal: Formá buñuelos pequeños para que se cocinen perfectamente por dentro.