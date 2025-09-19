Buñuelos caseros dorados y esponjosos

Disfrutá de estos buñuelos perfectos para merienda, desayuno o postre. Con ingredientes simples y pasos rápidos, en pocos minutos tendrás buñuelos dorados y crujientes por fuera, pero suaves y tiernos por dentro.

Ingredientes

250 g de harina de trigo

2 huevos

200 ml de leche

50 g de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

Pizca de sal

Aceite para freír

Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

Preparación

Mezclar los ingredientes secos:

Tamizá la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal en un bol grande. Esto ayudará a obtener una textura suave y sin grumos.

Batir los huevos y líquidos:

En otro recipiente, batí los huevos y agregá la leche, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Esta combinación le aportará un aroma delicioso y fresco.

Incorporar los ingredientes secos:

Añadí los ingredientes secos poco a poco a la mezcla líquida, batiendo con una espátula o batidor manual hasta obtener una masa homogénea, cremosa y sin grumos.

Calentar el aceite:

En una sartén profunda o freidora, calentá abundante aceite a temperatura media-alta. Hacé la prueba con un poco de masa: si burbujea y se dora lentamente, está listo.

Freír los buñuelos:

Con dos cucharas, formá bolitas de masa y colocalas en el aceite caliente. Cociná 2-3 minutos por lado hasta que estén doradas y crujientes. No sobrecargues la sartén para que se cocinen de manera uniforme.

Escurrir el exceso de aceite:

Retirá los buñuelos con una espumadera y colocálos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Espolvorear o decorar:

Podés espolvorearlos con azúcar impalpable o bañarlos en almíbar para un toque dulce irresistible.

Consejos y variaciones

Temperatura del aceite: Asegurate de que esté a temperatura media-alta. Si está frío, los buñuelos absorberán demasiado aceite; si está muy caliente, se dorarán por fuera y quedarán crudos por dentro.

Variedad de sabores: Sumá canela, ralladura de naranja o un toque de ron a la masa para darle un sabor diferente.

Tamaño ideal: Formá buñuelos pequeños para que se cocinen perfectamente por dentro.