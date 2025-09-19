Ensalada César casera: crujiente, fresca y deliciosa

La ensalada César es un clásico de la gastronomía mundial. Su combinación de lechuga romana crujiente, tiras de pollo a la parrilla, crutones dorados y una cremosa salsa casera la convierte en un plato versátil y lleno de sabor, ideal tanto como entrada como plato principal. En esta receta te mostramos cómo prepararla fácilmente en casa y adaptarla a tu gusto.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Buñuelos caseros dorados y esponjosos

Para la ensalada:

2 pechugas de pollo a la parrilla, cortadas en tiras finas

1 cabeza de lechuga romana, lavada y troceada

1 taza de crutones de pan (comprados o caseros)

1/2 taza de queso parmesano rallado

Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto

Para la salsa César casera:

2 yemas de huevo

2 dientes de ajo, finamente picados

2 cucharadas de jugo de limón fresco

2 cucharaditas de mostaza Dijon

1/2 taza de aceite de oliva

1/2 taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta a gusto

Preparación

1. Salsa César casera

En un bol, mezclá las yemas de huevo, el ajo picado, el jugo de limón y la mostaza Dijon.

Incorporá el aceite de oliva lentamente mientras batís para emulsionar la mezcla.

Sumá el queso parmesano rallado y mezclá bien.

Ajustá con sal y pimienta al gusto.

2. Crutones dorados

Cortá el pan en cubos pequeños y colocalos en una bandeja para horno.

Rocíalos con un poco de aceite de oliva, sal y ajo en polvo.

Horneá a 180°C durante 10-15 minutos o hasta que estén dorados y crujientes.

3. Montaje de la ensalada

Colocá la lechuga romana en un tazón grande.

Añadí las tiras de pollo a la parrilla.

Espolvoreá los crutones y el queso parmesano rallado.

4. Servir

Justo antes de servir, verté la salsa César sobre la ensalada.

Mezclá suavemente para que todos los ingredientes queden cubiertos.

Opcional: espolvoreá un poco más de queso parmesano para un toque extra de sabor.

Consejos para una ensalada perfecta

Personalizá la salsa: agregá un toque de anchoas o un poco de mostaza extra si querés intensificar el sabor.

Variedad de proteínas: reemplazá el pollo por camarones a la parrilla o tiras de tofu para una versión diferente.

Crutones caseros: el pan del día anterior es ideal, ya que quedan más crujientes.

Con esta receta, tendrás una ensalada César casera, fresca y crujiente que nunca falla. Perfecta para cualquier ocasión y fácil de adaptar a tu gusto.