Ensalada César casera: crujiente, fresca y deliciosa

La ensalada César es un clásico de la gastronomía mundial. Su combinación de lechuga romana crujiente, tiras de pollo a la parrilla, crutones dorados y una cremosa salsa casera la convierte en un plato versátil y lleno de sabor, ideal tanto como entrada como plato principal. En esta receta te mostramos cómo prepararla fácilmente en casa y adaptarla a tu gusto.
Ingredientes
Para la ensalada:
- 2 pechugas de pollo a la parrilla, cortadas en tiras finas
- 1 cabeza de lechuga romana, lavada y troceada
- 1 taza de crutones de pan (comprados o caseros)
- 1/2 taza de queso parmesano rallado
- Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto
Para la salsa César casera:
- 2 yemas de huevo
- 2 dientes de ajo, finamente picados
- 2 cucharadas de jugo de limón fresco
- 2 cucharaditas de mostaza Dijon
- 1/2 taza de aceite de oliva
- 1/2 taza de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta a gusto
Preparación
1. Salsa César casera
En un bol, mezclá las yemas de huevo, el ajo picado, el jugo de limón y la mostaza Dijon.
Incorporá el aceite de oliva lentamente mientras batís para emulsionar la mezcla.
Sumá el queso parmesano rallado y mezclá bien.
Ajustá con sal y pimienta al gusto.
2. Crutones dorados
Cortá el pan en cubos pequeños y colocalos en una bandeja para horno.
Rocíalos con un poco de aceite de oliva, sal y ajo en polvo.
Horneá a 180°C durante 10-15 minutos o hasta que estén dorados y crujientes.
3. Montaje de la ensalada
Colocá la lechuga romana en un tazón grande.
Añadí las tiras de pollo a la parrilla.
Espolvoreá los crutones y el queso parmesano rallado.
4. Servir
Justo antes de servir, verté la salsa César sobre la ensalada.
Mezclá suavemente para que todos los ingredientes queden cubiertos.
Opcional: espolvoreá un poco más de queso parmesano para un toque extra de sabor.
Consejos para una ensalada perfecta
Personalizá la salsa: agregá un toque de anchoas o un poco de mostaza extra si querés intensificar el sabor.
Variedad de proteínas: reemplazá el pollo por camarones a la parrilla o tiras de tofu para una versión diferente.
Crutones caseros: el pan del día anterior es ideal, ya que quedan más crujientes.
Con esta receta, tendrás una ensalada César casera, fresca y crujiente que nunca falla. Perfecta para cualquier ocasión y fácil de adaptar a tu gusto.