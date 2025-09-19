Horóscopo chino: los signos que disfrutarán de un año pleno en salud y bienestar

El Año de la Serpiente de Madera traerá una energía equilibrada que favorecerá los hábitos saludables, la vitalidad y el cuidado integral del cuerpo y la mente. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente beneficiados para mantener un estilo de vida saludable y encontrar armonía física y emocional durante el 2025.

Rata

La Rata contará con un año de energía renovada. Mantener rutinas equilibradas de ejercicio y alimentación le permitirá sentirse vital y activo.

Búfalo

El Búfalo disfrutará de estabilidad y resistencia física. La constancia en sus hábitos de salud será clave para prevenir molestias y potenciar su bienestar.

Serpiente

La Serpiente, regente del año, tendrá la oportunidad de mejorar su vitalidad y reforzar su sistema inmunológico mediante prácticas de autocuidado y relajación.

Cabra

La Cabra vivirá un 2025 ideal para equilibrar cuerpo y mente. Actividades relajantes y momentos de introspección serán fundamentales para su armonía.