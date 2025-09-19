Papas noisette: las bolitas de papa doradas que conquistan cualquier plato

cocina
Papas noisette: las bolitas de papa doradas que conquistan cualquier platoEstas pequeñas joyas de la cocina francesa combinan un exterior crujiente con un interior suave y tierno, convirtiéndose en el acompañamiento ideal para carnes, pescados o incluso como snack gourmet.
Las papas noisette, también conocidas como pommes noisette, son un clásico de la cocina francesa que conquista por su simplicidad y elegancia. Pequeñas, doradas y crujientes por fuera, y suaves por dentro, estas bolitas de papa son el acompañamiento perfecto para carnes, pescados o incluso como un snack gourmet. Prepararlas en casa es más fácil de lo que parece, y con unos simples pasos podrás llevar a tu mesa un bocado sofisticado y delicioso que sorprenderá a todos.
Ingredientes
- Papas (preferiblemente tipo waxy o con almidón moderado)
- Manteca
- Aceite de cocina (canola o girasol)
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil picado (opcional, para decorar)
Preparación
1. Cocinar las papas
Pela y corta las papas en trozos grandes.
Lava bajo agua fría para eliminar el exceso de almidón.
Coloca en una cacerola con agua fría y sal, y hierve a fuego medio 15-20 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes.
2. Formar las bolitas
Escurre y deja enfriar las papas unos minutos.
Con una cuchara parisina o con las manos, forma pequeñas bolitas. Opcionalmente, aplánalas ligeramente para darles forma característica.
3. Dorar las papas
Derrite manteca en una sartén a fuego medio-alto y agrega un poco de aceite para evitar que se queme.
Coloca las bolitas en una sola capa y cocina hasta que estén doradas y crujientes por todos lados (unos 5-7 minutos por lado).
Retira y coloca sobre papel absorbente. Salpimienta al gusto.
4. Servir
Sirve inmediatamente, espolvoreadas con perejil picado si deseas.
Estas papas noisette no solo lucen elegantes, sino que también aportan un sabor delicado y una textura irresistible. Son ideales para sorprender a tus invitados o simplemente darte un gusto en casa.