Tarot del colibrí: ha comenzado un proceso de introspección

Carta 1) El ermitaño: aislamiento. Soledad. Introspección. Meditación. Reflexión. Sabiduría.

Carta 2) La torre: destrucción. Final. Falta de cimientos. Empezar desde cero.

Carta 3) Dos de bastos: decisión. Encrucijada. Dos caminos. Planificar para el futuro.



Mensaje final

La persona está en un profundo proceso reflexivo e introspectivo. Se ha aislado para encontrar respuestas en su interior. Este alguien quiere poner luz en su pasado para entender por qué ha llegado al punto en que se encuentra ahora, qué situaciones de su vida no ha sabido manejar adecuadamente, o no ha podido elaborar para que todo lo construido se derrumbe inesperadamente y llegue un final repentino. La torre habla de una destrucción de lo que existía que sorprende a la persona porque no la esperaba. Sin embargo, la carta de la torre indica que antes del fin hubo banderas rojas, señales, grietas en la construcción, que no se vieron, a las que se le restó importancia, o que directamente se ignoraron, pero las llamadas de atención estuvieron. El día menos pensado y con la velocidad de un rayo todo se vino abajo. Recién ahora, esta persona está reflexionando sobre lo ocurrido para obtener claridad. Es un momento muy duro el que se atraviesa, pero la torre también tiene una cara positiva: abrir la posibilidad de comenzar de nuevo de otra manera, de hacer esta vez una construcción con bases sólidas, y planificar para el futuro desde otro lugar que permita tomar decisiones y acciones más lúcidas y más maduras. La torre vino a destruir lo que ya no podía sostenerse de la manera en que estaba, tarde o temprano iba a caer por su propio peso, por eso es muy importante la función del ermitaño, para entender, para conectar con uno mismo y con la espiritualidad y desde allí aprender y evolucionar para no volver a cometer los mismos errores en el futuro.

