Lengua a la vinagreta: un clásico delicioso y fácil de preparar

La lengua a la vinagreta es uno de esos clásicos de la cocina que nunca pasa de moda. Su sabor intenso, combinado con la frescura de la vinagreta, lo convierte en un plato ideal para compartir en reuniones familiares o como entrada elegante en cualquier ocasión.

Aunque su preparación requiere paciencia, el resultado recompensa el esfuerzo: una lengua tierna, jugosa y llena de sabor, acompañada de una vinagreta aromática que realza cada bocado. Esta receta te guiará paso a paso para que logres un plato tradicional, sabroso y siempre sorprendente.

Ingredientes

Para la lengua:

1 lengua de vaca (aproximadamente 1,5 kg)

2 hojas de laurel

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

1 zanahoria

Sal y pimienta al gusto

Para la vinagreta:

100 ml de vinagre de vino

200 ml de aceite de oliva

1 cebolla morada picada

1 pimiento rojo picado

1 pimiento verde picado

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Paso 1: Cocinar la lengua

Lavar y preparar: Lava bien la lengua bajo agua fría para eliminar impurezas.

Cocción: Coloca la lengua en una olla grande junto con la cebolla, zanahoria, ajos, hojas de laurel, sal y pimienta. Cubre con agua fría y lleva a ebullición. Cocina a fuego lento entre 2 y 3 horas, hasta que esté tierna.

Enfriar y pelar: Retira la lengua del caldo y deja enfriar lo suficiente para manipularla. Quita la piel externa con cuidado.

Paso 2: Preparar la vinagreta

Mezclar: En un bol grande, combina el vinagre de vino con el aceite de oliva. Añade la cebolla, los pimientos, los ajos y el perejil. Salpimienta al gusto y mezcla bien.

Reposar: Deja reposar la vinagreta durante al menos 30 minutos para que los sabores se integren.

Paso 3: Montar el plato

Cortar la lengua: Cuando esté fría, córtala en rodajas finas.

Marinar: Coloca las rodajas en una fuente y vierte la vinagreta, asegurándote de cubrir todas las piezas. Cubre con papel film y deja marinar en la nevera al menos 2 horas, preferiblemente toda la noche.

Paso 4: Servir

Sirve la lengua a la vinagreta fría, decorada con un poco más de perejil fresco si deseas. Es perfecta como entrada o acompañamiento de un buen pan casero.