Oráculo del ángel: Haiael ayuda a liberarse de la angustia y la subyugación

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Haiael

Significa: "Dios señor del universo"

Días de regencia: del 12 al 16 de marzo

Este ángel ayuda en la liberación de situaciones de angustia y de subyugación, dando paz en las discordias. Otorga talento artístico, solidaridad, amor espiritual, pasión romántica, energías psíquicas positivas. Mensaje: "Confía en tu poder psíquico".

