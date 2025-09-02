Salsa boloñesa casera: la receta clásica italiana para pastas irresistibles

cocina
Salsa boloñesa casera: la receta clásica italiana para pastas irresistiblesCon su textura espesa, su sabor profundo y su combinación de carne, verduras y vino, es la base perfecta para espaguetis, lasañas y otras pastas.
La salsa boloñesa es un clásico de la gastronomía italiana que ha conquistado cocinas de todo el mundo. Su combinación de carne, verduras, vino y tomate crea un sabor profundo y reconfortante, perfecto para acompañar cualquier tipo de pasta.
Prepararla en casa permite controlar los ingredientes, obtener una textura ideal y disfrutar de un plato tradicional, lleno de aroma y sabor auténtico. Con esta receta paso a paso, podrás recrear el auténtico ragú alla bolognese y sorprender a tu familia o invitados con un plato irresistible.
Ingredientes
- 500 g de carne molida
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla grande, picada finamente
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 zanahoria, rallada
- 1 tallo de apio, picado
- 1 lata (400 g) de tomates pelados y triturados
- ½ taza de vino tinto seco
- ½ taza de leche
- Sal y pimienta al gusto
- ½ cucharadita de nuez moscada (opcional)
- Pasta cocida para servir
- Queso parmesano rallado (opcional, para decorar)
Preparación paso a paso
1. Preparar los ingredientes
Reúne todos los ingredientes y pica finamente las verduras para que se integren bien en la salsa.
2. Sofreír la carne
En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la carne molida y cocínala hasta que se dore, desmenuzándola con una cuchara de madera. Retira el exceso de grasa si fuera necesario.
3. Añadir las verduras
Incorpora la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio. Sofríe durante unos 5 minutos, hasta que se ablanden y liberen su aroma.
4. Deglasar con vino
Vierte el vino tinto y deja cocinar hasta que se reduzca a la mitad, lo que dará profundidad de sabor.
5. Incorporar tomates y leche
Agrega los tomates triturados y la leche. Baja el fuego y cocina a fuego lento durante al menos 1 hora, revolviendo de vez en cuando. La leche suavizará la acidez del tomate y dará cremosidad.
6. Condimentar
Sazona con sal, pimienta y, si lo deseas, un toque de nuez moscada. Deja cocinar otros 30 minutos a fuego bajo para que los sabores se integren por completo.
7. Servir
Sirve la salsa boloñesa caliente sobre pasta al dente. Finaliza con queso parmesano rallado para un resultado irresistible.