Salsa boloñesa casera: la receta clásica italiana para pastas irresistibles

La salsa boloñesa es un clásico de la gastronomía italiana que ha conquistado cocinas de todo el mundo. Su combinación de carne, verduras, vino y tomate crea un sabor profundo y reconfortante, perfecto para acompañar cualquier tipo de pasta.

Prepararla en casa permite controlar los ingredientes, obtener una textura ideal y disfrutar de un plato tradicional, lleno de aroma y sabor auténtico. Con esta receta paso a paso, podrás recrear el auténtico ragú alla bolognese y sorprender a tu familia o invitados con un plato irresistible.

Ingredientes

500 g de carne molida

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla grande, picada finamente

2 dientes de ajo, picados

1 zanahoria, rallada

1 tallo de apio, picado

1 lata (400 g) de tomates pelados y triturados

½ taza de vino tinto seco

½ taza de leche

Sal y pimienta al gusto

½ cucharadita de nuez moscada (opcional)

Pasta cocida para servir

Queso parmesano rallado (opcional, para decorar)

Preparación paso a paso

1. Preparar los ingredientes

Reúne todos los ingredientes y pica finamente las verduras para que se integren bien en la salsa.

2. Sofreír la carne

En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la carne molida y cocínala hasta que se dore, desmenuzándola con una cuchara de madera. Retira el exceso de grasa si fuera necesario.

3. Añadir las verduras

Incorpora la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio. Sofríe durante unos 5 minutos, hasta que se ablanden y liberen su aroma.

4. Deglasar con vino

Vierte el vino tinto y deja cocinar hasta que se reduzca a la mitad, lo que dará profundidad de sabor.

5. Incorporar tomates y leche

Agrega los tomates triturados y la leche. Baja el fuego y cocina a fuego lento durante al menos 1 hora, revolviendo de vez en cuando. La leche suavizará la acidez del tomate y dará cremosidad.

6. Condimentar

Sazona con sal, pimienta y, si lo deseas, un toque de nuez moscada. Deja cocinar otros 30 minutos a fuego bajo para que los sabores se integren por completo.

7. Servir

Sirve la salsa boloñesa caliente sobre pasta al dente. Finaliza con queso parmesano rallado para un resultado irresistible.