Berenjenas al horno rellenas: saludables, sabrosas y fáciles de preparar

Berenjenas al horno rellenas: saludables, sabrosas y fáciles de prepararLas berenjenas al horno rellenas son una opción saludable y llena de sabor, perfectas para disfrutar en familia o sorprender a tus invitados.
Cuando se trata de comida reconfortante y saludable, las berenjenas al horno rellenas son una opción insuperable. Este plato combina la suavidad de las berenjenas con un relleno delicioso de carne y verduras, haciendo que cada bocado sea una experiencia culinaria inolvidable. Además, es ideal si buscas una receta baja en calorías, pero llena de sabor y textura.
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 pimiento rojo picado
- 200 g de carne molida (vacuna o cerdo)
- 1 lata de tomates triturados (400 g)
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1/2 cucharadita de comino molido
- Sal y pimienta a gusto
- 1/2 taza de queso mozzarella rallado
- 1/4 de taza de queso parmesano rallado
- Perejil fresco picado para decorar
Preparación
Paso 1: Preparar las berenjenas
Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo. Haz cortes en forma de rejilla en la pulpa sin llegar a la piel para que absorban mejor los sabores.
Espolvorea sal sobre la pulpa y deja reposar 15 minutos. Luego, enjuágalas bajo agua fría.
Precalienta el horno a 180 °C mientras preparas el relleno.
Paso 2: Preparar el relleno
En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.
Agrega el pimiento rojo y cocina hasta que se ablande.
Incorpora la carne molida y cocina hasta que se dore completamente.
Añade los tomates triturados, orégano, comino, sal y pimienta. Cocina a fuego medio durante 10 minutos hasta que la salsa espese.
Paso 3: Rellenar las berenjenas
Coloca las berenjenas en una bandeja para horno y rellénalas con la mezcla de carne y salsa.
Espolvorea el queso mozzarella y parmesano rallado por encima.
Paso 4: Hornear
Cubre la bandeja con papel de aluminio y hornea durante 30 minutos.
Retira el papel y hornea otros 15-20 minutos hasta que las berenjenas estén tiernas y el queso burbujee y dore.
Paso 5: Servir
Deja enfriar un poco antes de servir.
Decora con perejil fresco picado y acompaña con una ensalada fresca.
Estas berenjenas al horno rellenas son perfectas para una comida casera, saludable y llena de sabor, que sorprenderá a tu familia o invitados.