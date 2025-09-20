Berenjenas al horno rellenas: saludables, sabrosas y fáciles de preparar

Cuando se trata de comida reconfortante y saludable, las berenjenas al horno rellenas son una opción insuperable. Este plato combina la suavidad de las berenjenas con un relleno delicioso de carne y verduras, haciendo que cada bocado sea una experiencia culinaria inolvidable. Además, es ideal si buscas una receta baja en calorías, pero llena de sabor y textura.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Cómo preparar pionono: receta fácil y versátil para todo tipo de rellenos

2 berenjenas grandes

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

1 pimiento rojo picado

200 g de carne molida (vacuna o cerdo)

1 lata de tomates triturados (400 g)

1 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de comino molido

Sal y pimienta a gusto

1/2 taza de queso mozzarella rallado

1/4 de taza de queso parmesano rallado

Perejil fresco picado para decorar

Preparación

Paso 1: Preparar las berenjenas

Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo. Haz cortes en forma de rejilla en la pulpa sin llegar a la piel para que absorban mejor los sabores.

Espolvorea sal sobre la pulpa y deja reposar 15 minutos. Luego, enjuágalas bajo agua fría.

Precalienta el horno a 180 °C mientras preparas el relleno.

Paso 2: Preparar el relleno

En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.

Agrega el pimiento rojo y cocina hasta que se ablande.

Incorpora la carne molida y cocina hasta que se dore completamente.

Añade los tomates triturados, orégano, comino, sal y pimienta. Cocina a fuego medio durante 10 minutos hasta que la salsa espese.

Paso 3: Rellenar las berenjenas

Coloca las berenjenas en una bandeja para horno y rellénalas con la mezcla de carne y salsa.

Espolvorea el queso mozzarella y parmesano rallado por encima.

Paso 4: Hornear

Cubre la bandeja con papel de aluminio y hornea durante 30 minutos.

Retira el papel y hornea otros 15-20 minutos hasta que las berenjenas estén tiernas y el queso burbujee y dore.

Paso 5: Servir

Deja enfriar un poco antes de servir.

Decora con perejil fresco picado y acompaña con una ensalada fresca.

Estas berenjenas al horno rellenas son perfectas para una comida casera, saludable y llena de sabor, que sorprenderá a tu familia o invitados.