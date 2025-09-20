Cómo cultivar dalias: flores resistentes y llenas de color

jardineria y hogar
Cómo cultivar dalias: flores resistentes y llenas de colorLas dalias son flores originarias de México que destacan por su elegancia, diversidad de formas y colores, y su facilidad de cultivo.
Las dalias son una de las flores más admiradas del mundo vegetal gracias a su elegancia, delicadeza y variedad de formas. Esta planta herbácea perenne no solo se destaca por su resistencia y facilidad de cultivo, sino también porque embellece jardines, patios y balcones desde finales de la primavera hasta las primeras heladas del otoño.
Origen y popularidad mundial
Originaria de México, la Dahlia ha sido considerada una flor de gran valor ornamental desde hace siglos. De hecho, es la flor nacional de México y ocupa un lugar importante tanto en la cultura como en la jardinería internacional.
Su época de mayor esplendor es el verano, cuando sus intensos colores invaden viveros, florerías y jardines. Sin embargo, su cultivo se extiende a lo largo de varias estaciones, convirtiéndose en una aliada para aportar alegría y vitalidad a cualquier espacio.
Una diversidad cautivadora
La familia botánica de las dalias sorprende por su gran riqueza: existen más de 2.000 especies registradas, que se diferencian por el tamaño, la forma de los pétalos y la intensidad de sus colores. Algunas de las variedades más conocidas son:
Dahlia cactus: sus pétalos largos y puntiagudos le dan un aire exótico, con gran elegancia.
Dahlia decorativa: la más popular por su forma amplia y vistosa, disponible en infinidad de colores y tamaños.
Dahlia pom-pom: de aspecto redondeado y compacto, aporta un toque alegre y dinámico.
Adaptabilidad y versatilidad
Las dalias pueden cultivarse tanto en macetas como directamente en la tierra. Según la especie, su altura varía entre los 30 cm y más de un metro, lo que las convierte en una opción versátil para balcones, terrazas, patios y jardines.
Cuidados básicos para que florezcan en todo su esplendor
Para disfrutar de la belleza de las dalias durante varias temporadas, conviene tener en cuenta algunos cuidados esenciales:
Luz: requieren abundante sol directo.
Ubicación: en interiores, junto a ventanas luminosas; en exteriores, resguardadas del viento.
Temperatura: toleran el calor y el frío, pero solo resisten heladas suaves (hasta -5 ºC).
Riego: frecuente en verano, siempre sobre la tierra y evitando mojar hojas o flores.
Sustrato: fértil, rico en nutrientes, ligero y con buen drenaje.
Fertilización: preferentemente orgánica, con compost o humus de lombriz.
Poda: retirar flores y tallos marchitos para estimular nuevas floraciones.
Duración y prolongación de la flor
La floración de la dalia comienza unas 8 semanas después de la siembra y se extiende desde el verano hasta bien entrado el otoño. Una flor cortada dura entre 5 y 7 días en agua, por lo que también es ideal para arreglos florales.
Para prolongar la floración, se recomienda retirar las flores secas y proteger los tubérculos en invierno desenterrándolos y guardándolos en un lugar fresco y seco.
Multiplicación y propagación
Las dalias pueden reproducirse fácilmente mediante semillas o dividiendo los tubérculos. Este último método es el más común entre los jardineros, ya que permite obtener nuevas plantas idénticas a la original.
Una flor que nunca pasa de moda
Con su increíble diversidad de formas y colores, las dalias son un verdadero espectáculo natural. Resistentes, adaptables y de fácil cuidado, se han ganado un lugar privilegiado en jardines y hogares alrededor del mundo. Ya sea en macetas, canteros o como flor cortada, las dalias siempre aportan un aire fresco, vibrante y elegante.